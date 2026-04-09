我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一卷紙巾成破案關鍵 紐約長島吉哥灘命案證物細節曝光

中東和平隨以黎開啟談判可望持久 美股收高

停火協議恐瓦解 以色列總理命內閣與黎巴嫩政府談判

中央社耶路撒冷9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黎巴嫩南部的賓特吉貝爾（Bint Jbeil）8日遭到以色列空襲後產生濃煙。路透
黎巴嫩南部的賓特吉貝爾（Bint Jbeil）8日遭到以色列空襲後產生濃煙。路透

以色列總理內唐亞胡今天命令其部長尋求與黎巴嫩直接談判，施壓讓伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨解除武裝。以色列持續打擊黎巴嫩，令人擔憂脆弱的美國伊朗停火協議瓦解。

法新社報導，黎巴嫩衛生部今天表示，以色列昨天對黎巴嫩各地的空襲，初步統計已造成303人喪生、1150人受傷。以色列軍方今天則再對黎巴嫩首都貝魯特南郊發布新的撤離令。

真主黨（Hezbollah）則表示，為了回應以色列破壞停火協議，他們已朝對方發射火箭，今天並在黎巴嫩南部的賓特吉貝爾（Bint Jbeil）與以色列部隊近身格鬥。

根據以色列總理辦公室今天發布的聲明，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，鑒於黎巴嫩政府一再請求，他已下令內閣與其展開直接談判，聚焦在解除真主黨武裝及確立雙邊和平；但他未提議立即暫停轟炸。

以色列和美國皆堅稱，黎巴嫩境內戰鬥不在他們與伊朗的停火協議範圍內。但伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告，德黑蘭視黎巴嫩為「停火不可分割的一部分」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也表示，以色列對黎巴嫩的打擊，令德黑蘭原定本周末在巴基斯坦與美方特使的談判變得「毫無意義」。

內唐亞胡則在社群媒體平台發文說：「我們正繼續以強大、精確且堅定的力量打擊真主黨。我們的訊息很明確：任何人對以色列平民採取不利行動，我們都將予以打擊。我們會繼續在必要時襲擊真主黨。」

巴基斯坦 伊朗 真主黨

上一則

普亭宣布東正教復活節與烏克蘭停火 傳俄特使赴美會談

下一則

美官員：以色列與黎巴嫩預計下周進行停火談判

延伸閱讀

伊朗總統批以襲黎巴嫩違反停火協議：手始終在板機上

伊朗總統批以襲黎巴嫩違反停火協議：手始終在板機上
以軍轟炸黎巴嫩 伊朗再關荷莫茲 停火協議恐破局

以軍轟炸黎巴嫩 伊朗再關荷莫茲 停火協議恐破局
開戰以來最大規模 以色列空襲黎巴嫩釀至少254死

開戰以來最大規模 以色列空襲黎巴嫩釀至少254死
伊朗控違反停火協議 以軍狂轟貝魯特市中心至少250死

伊朗控違反停火協議 以軍狂轟貝魯特市中心至少250死

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00

超人氣

更多 >
美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」
全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席
不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思

愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思