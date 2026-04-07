烏克蘭情資：俄羅斯提供衛星影像 暗助伊朗攻擊美軍

圖為顯示3月5日在沙烏地阿拉伯蘇爾坦王子空軍基地的衛星影像。美聯社

路透獨家報導，烏克蘭情報評估顯示，俄羅斯衛星對中東軍事設施與關鍵地點進行數十次詳細影像偵察，以協助伊朗針對美軍及其他目標發動攻擊。

路透檢視了烏克蘭情報評估結論，其內容也發現俄羅斯與伊朗駭客在網路領域合作，這是以色列 與美國2月28日對伊朗發動攻擊以來，關於俄國 如何暗助伊朗的最詳盡紀錄。

上述評估指出，3月21日至31日期間，俄羅斯衛星對中東地區11個國家至少進行24次偵察，涵蓋46個「標的」，包括美軍基地及其他軍事據點，以及機場和油田等設施。

此外，這份評估還提及，在俄羅斯衛星偵察軍事基地及總部後數日內，這些地點就遭到伊朗彈道飛彈及無人機攻擊。

一名西方軍事消息人士及一名區域安全知情人士告訴路透，他們的情報也顯示，俄羅斯衛星在該地區活動非常頻繁，其影像已與伊朗分享。

自俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，俄國與伊朗持續深化軍事關係。

烏克蘭及西方指出，伊朗提供俄羅斯遠程「見證者」（Shahed）攻擊型無人機，俄國隨即使用這些無人機轟炸烏克蘭，並同時研發自身版本的改良機型。伊朗則否認提供用於對付烏克蘭的武器。

普亭與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）去年1月曾簽署全面戰略夥伴條約。