教宗良14世首份復活節文告 敦促權勢者選擇和平

羅馬天主教宗良十四世今天發表就任後第一份復活節文告。(歐新社)

中東衝突方興未艾。羅馬天主教宗良十四世 今天發表就任後第一份復活節文告，敦促「那些能引發戰爭的權勢者，選擇和平」。

法新社報導，2月28日美國和以色列 對伊朗發動攻擊引爆的這場衝突已經波及整個中東地區，動搖全球經濟。全球天主教徒在戰爭陰霾下迎接這個節日。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）向聚集的人群表示：「我們正在對暴力習以為常，屈服於它，而且變得冷漠。對成千上萬人命的消逝冷漠以對。」

去年5月當選的這位全球14億天主教徒的領袖同時宣布於11日在梵蒂岡 舉行守夜祈禱。

他向前任教宗方濟各（Pope Francis）致意，回顧方濟各最後一次公開露面就是在去年復活節主日。方濟各於那之後數小時逝世。

良十四世曾多次呼籲中東和平，本週更直接敦促美國總統川普尋求結束戰爭的「途徑」。

他今天呼籲：「願手握武器者，放下武器。願那些能引發戰爭的權勢者，選擇和平。和平並非靠武器，而是藉著對話達成的。」

▼收聽一洲焦點Podcast：