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教宗良14世首份復活節文告 敦促權勢者選擇和平

中央社梵蒂岡5日綜合外電報導
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羅馬天主教宗良十四世今天發表就任後第一份復活節文告。(歐新社)
羅馬天主教宗良十四世今天發表就任後第一份復活節文告。(歐新社)

中東衝突方興未艾。羅馬天主教宗良十四世今天發表就任後第一份復活節文告，敦促「那些能引發戰爭的權勢者，選擇和平」。

法新社報導，2月28日美國和以色列對伊朗發動攻擊引爆的這場衝突已經波及整個中東地區，動搖全球經濟。全球天主教徒在戰爭陰霾下迎接這個節日。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）向聚集的人群表示：「我們正在對暴力習以為常，屈服於它，而且變得冷漠。對成千上萬人命的消逝冷漠以對。」

去年5月當選的這位全球14億天主教徒的領袖同時宣布於11日在梵蒂岡舉行守夜祈禱。

他向前任教宗方濟各（Pope Francis）致意，回顧方濟各最後一次公開露面就是在去年復活節主日。方濟各於那之後數小時逝世。

良十四世曾多次呼籲中東和平，本週更直接敦促美國總統川普尋求結束戰爭的「途徑」。

他今天呼籲：「願手握武器者，放下武器。願那些能引發戰爭的權勢者，選擇和平。和平並非靠武器，而是藉著對話達成的。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

梵蒂岡 以色列 良十四世

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