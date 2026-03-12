英國前駐美大使捲艾普斯坦醜聞 要求高額資遣費

英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson，圖）因為捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞，去年9月遭解職。路透

英國前駐美大使曼德森因為捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦 醜聞，去年9月遭解職。根據英國政府今天發布的首批曼德森任命案有關文件，曼德森曾要求政府支付逾54萬7000英鎊（約73萬美元）資遣費。

文件顯示，去年2月就任、9月離任的曼德森（Peter Mandelson）要求政府支付他原定4年任期應得的薪資餘額。經協商，曼德森最終獲支付7萬5000英鎊資遣費。

面對議員質疑曼德森沒資格拿資遣費，今天在國會就「曼德森檔案」發表聲明並接受質詢的首相首席秘書瓊斯（Darren Jones）說，政府實際上「連1英鎊都不想付」，但勉強同意付資遣費是為避免糾紛進入勞資仲裁庭、冗長訴訟程序導致更高財政負擔。

瓊斯表示，首相施凱爾 （Keir Starmer）已就任命曼德森為駐美大使坦承錯誤，並為此致歉。施凱爾對自己相信曼德森的謊言感到「深切懊悔」；曼德森從來就不配享有在海外代表英國的榮譽。

不過，儘管施凱爾此前一再強調曼德森說謊、未老實交代他和艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係深厚的程度，並稱自己是在媒體報導揭露和美國司法部公布「艾普斯坦檔案」後，才意識到問題嚴重性，今天發布的首批「曼德森檔案」顯示，在審核曼德森是否適任期間，施凱爾即已該有所警覺。

今天發布的多達147頁文件包含一份日期為2024年12月的盡職調查報告，包含對任命曼德森為大使的風險評估。

這份長約2、3頁A4紙的報告，列舉的大多為可在網路搜得的公開資訊。其中，關於艾普斯坦的部分，報告提到，在艾普斯坦2008年首次因為招攬未成年少女賣淫而入獄後，曼德森在2009至2011年仍與他保持往來。2009年艾普斯坦在獄服刑期間，曼德森曾在艾普斯坦住家居住。

今天的文件也提到曼德森曾向時任首相布萊爾（Tony Blair）引介艾普斯坦，促成兩人會面。一封2002年電郵顯示，布萊爾當年5月曾在首相府接見艾普斯坦。根據曼德森的說法，艾普斯坦當時正與友人、前美國總統柯林頓 （Bill Clinton）一同旅行，而柯林頓希望布萊爾能與艾普斯坦見面。

盡職調查報告示警，任命曼德森恐對英國造成「聲譽風險」。「曼德森檔案」另顯示，國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）曾對首相府似乎急於任命曼德森為大使感到不解，並對曼德森持保留態度。鮑爾曾向時任首相府幕僚長麥斯威尼（Morgan McSweeney）表達關切，麥斯威尼則回應，相關疑慮「已獲處理」。

另一方面，「曼德森檔案」透露，施凱爾2024年12月20日宣布任命曼德森為駐美大使，但當時曼德森仍未完備最高級別的安全查核程序，外交部等政府部會卻已開始為曼德森舉行具機密性質的業務簡報。

值得一提的是，曼德森於2010年後淡出政壇期間，創立戰略顧問公司Global Counsel，在中國和俄羅斯都有客戶。在今天釋出的盡職調查報告中，有一段內容特別著墨曼德森長期提倡「英中應發展更緊密關係」。

報告舉例，曼德森曾在2018年就美中關係表示，讓像中國這樣舉足輕重的國家在角落罰站，簡直荒謬，而各界應認清美國總統川普（Donald Trump）行為的本質，也就是恃強凌弱、重商主義，且在貿易議題上認為，只有當其他國家輸，美國才會贏。曼德森當年也會晤了中國國家主席習近平。

報告並提到，在俄羅斯2014年非法兼併烏克蘭克里米亞半島後，曼德森仍持續在一個俄羅斯商業集團擔任董事，而該集團旗下有大型俄羅斯軍工企業。

瓊斯在國會提到，從曼德森案可知，官員任命的盡職調查工作和管控機制有待加強。內閣辦公廳今天同步發布一系列改革措施，包括檢討國安查核程序，以及對官員或準官員歷年財務、遊說和業務活動的揭露修嚴規定。內閣辦公廳不諱言，這是曼德森任命案給予的教訓。

英國政府並指出，未來只會在安全查核程序徹底完備後，才會宣布外交人事任命。此外，針對讓上議院蒙羞的議員（曼德森曾擁有上議院議員頭銜），政府已請求上議院行為監督委員會檢討其議員資格剝奪機制，並擬加速推動相關立法。

另一方面，針對政治任命、非常任文官大使，政府將特別強化盡職調查和安全查核程序，包括實施調查面談。

