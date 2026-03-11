韓聯社：駐韓美軍薩德攔截飛彈可能即將調往中東

我的頻道

中央社首爾11日綜合外電報導
韓聯社今天引述消息人士報導，隨著伊朗戰爭持續，美國反飛彈系統終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德系統）的攔截飛彈可能很快會調往中東地區。

報導指出，為因應北韓軍事威脅而在首爾東南方約215公里慶尚北道星州郡部署的終端高空防衛系統，可在彈道飛彈終端飛行階段的40公里至150公里高空予以攔截。

消息人士指出，近期從星州基地出發的6輛薩德發射車將攔截飛彈卸至京畿道烏山基地後重返。每輛發射車最多可搭載8枚攔截飛彈，若6輛發射車均載滿8枚飛彈的話，共有48枚飛彈被轉移至烏山基地。據悉，這批飛彈很有可能近期內通過美軍C-5或C-17大型運輸機被運往中東。

「華盛頓郵報」日前援引2名政府官員的話報導，美國戰爭部正在將部分薩德系統從南韓轉移至中東。

薩德攔截飛彈即使被轉移至中東，星州基地仍有發射架和雷達等設備，且據悉還有部分攔截飛彈被保存在慶尚北道漆谷郡的美軍基地卡羅爾營，因此在南韓的薩德系統運作不會出現較大問題。

自從美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲以來，不斷有觀點指出，駐韓美軍旗下反飛彈系統會被調往中東，以取代美軍受損裝備並填補飛彈缺口。

南韓總統李在明昨天在總統府青瓦台召開國務會議時表示，即使駐韓美軍戰力被外調，南韓對北韓的遏制戰略不會受到嚴重影響。

南韓 彈道飛彈

