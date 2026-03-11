艾普斯坦醜聞 英國將釋出首批前駐美大使曼德森檔案

我的頻道

中央社倫敦11日專電
英國政府11日稍晚將應國會要求，釋出首批與前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）獲任命前後以及在華府任職期間有關的檔案。美聯社
英國政府今天稍晚將應國會要求，釋出首批與前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）獲任命前後以及在華府任職期間有關的檔案。人事令定案前，政府內部對曼德森的「盡職調查」和高層決策過程，將是今天焦點。

盡職調查一般包含安全與背景查核，以及利害關係網絡、歷來活動紀錄調查。考量對美關係的重要性，對駐美大使的審核往往更加嚴格。

然而，不僅英國公務體系在過程中曾示警，曼德森與美國已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的私交恐對英國構成「嚴重聲譽風險」，首相施凱爾（Keir Starmer）去年在國內出現要求開除曼德森的聲浪時也坦言，在決定任命曼德森之前，他已知道曼德森與艾普斯坦的關係，只是不了解兩人關係的「深度」。

美國司法部近幾個月陸續釋出「艾普斯坦檔案」，呈現艾普斯坦與國際政商名流錯綜複雜、具倫理爭議的利益關係，其中包含艾普斯坦歷來與曼德森的互動。

根據檔案，在2000年代後半擔任英國政府高階官員期間，曼德森不僅曾與艾普斯坦分享政府內部文件和機敏資訊，相當於提供「市場內線消息」，更曾向艾普斯坦友人獻策，該如何向英國政府大臣級官員、也就是曼德森的同僚施壓，以確保財務利益。曼德森及其伴侶也曾收受艾普斯坦匯款。

曼德森去年2月就任駐美大使後，9月即因為捲入艾普斯坦醜聞遭解職。他今年2月初宣布退出執政黨工黨、辭去國會上議院議員職務，但數週後即因為被控涉犯下「公職行為不當」，而於當月23日遭警方逮捕，偵訊後獲保釋。

據皇家檢察署（CPS）資訊，「公職行為不當」罪最重可處無期徒刑。

在跨黨派國會議員要求下，英國政府2月上旬同意向國會釋出與曼德森駐美大使任命案有關的內部文件，並於2月下旬證實，將在3月初左右釋出第一波文件。

根據英國官方與警方和國會達成的協議，官方須確保發布的文件不會損害司法調查工作進行，而國會情報暨安全事務委員會將評估官方是否有充分理由，為避免「損及國家安全或國際關係」，而要求遮蔽或不公開部分文件。

委員會2月5日曾致函施凱爾，強調政府應為遮蔽文件提供清楚、合乎邏輯的說明，且官方向委員會提供的文件必須未經遮蔽，而委員會在對官方說明進行評估後，將獨立自主決定如何處理相關文件內容，包括是否及如何發布。

英國媒體報導，今天發布的首批「曼德森檔案」預料大多是已知資訊，但將再度讓外界有理由質疑，至少在人事決策方面，施凱爾的判斷力有待加強。其中最受矚目的文件是2024年內閣辦公廳撰寫的曼德森盡職調查報告。

根據報導，該份所謂盡職調查報告僅長達2頁。一名知情人士告訴「泰晤士報」（The Times），文件內容像是「從Google剪下貼上」，如此草率簡直「瘋狂」。

「衛報」（The Guardian）則援引數名官員說法報導，施凱爾疑似僅指示時任首相府幕僚長麥斯威尼（Morgan McSweeney），請他要求曼德森就報告內容作說明，但麥斯威尼是曼德森友人，也力薦曼德森成為新任駐美大使，施凱爾這樣的處理方式恐被視為「完全不及格」。

這份盡職調查報告據稱納入「金融時報」（Financial Times）2023年的一則報導，其中引述摩根大通集團（JP Morgan）2019年一份內部報告指出，艾普斯坦似乎與曼德森和當時仍未被解除王室頭銜的英國安德魯王子（Prince Andrew）「保持特別密切的關係」。

除了與艾普斯坦的關係，曼德森於2010年後淡出政壇期間，創立戰略顧問公司Global Counsel，在中國和俄羅斯都有客戶，人脈涵蓋中共政治和企業高層，引發的利益衝突疑慮也曾遭外界和公務體系質疑。

曼德森在英國工黨具大老地位，是所謂中間路線「新工黨」（New Labour）靈魂人物之一。「新工黨」另一位知名代表人物是前首相布萊爾（Tony Blair）。

首相首席秘書瓊斯（Darren Jones）稍晚將在國會就「曼德森檔案」發表聲明並接受質詢。他告訴英國天空新聞網（Sky News）電視台，即將釋出的文件數量龐大，政府十分重視向國會保持透明的責任，「我們都希望這些問題能獲追究責任」。

