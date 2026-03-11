與凱蒂派瑞「撞名」挨告纏訟近20年 澳洲服裝設計師勝訴

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
美國流行女星凱蒂派瑞。（美聯社檔案照）
美國流行女星凱蒂派瑞。（美聯社檔案照）

澳洲最高法院11日裁定，住在雪梨的服裝設計師凱蒂‧派瑞(Katie Perry)有權用自己的名字銷售服裝。這位服裝設計師如今已改用冠上夫姓的新名凱蒂‧泰勒(Katie Taylor)，她接受CNN訪問時說，創立「凱蒂‧派瑞」個人服裝品牌兩年後，2009年終於開立第一間品牌秀場，結果卻收美國流行女星凱蒂派瑞(Katy Perry)寄來「停止並終止」(cease and desist)律師函，禁止繼續販售服裝，要求停止網站運作與任何廣告。

2008年憑單曲「I Kissed a Girl」紅遍全球的凱蒂派瑞1984年生於加州，本名叫凱薩琳·伊莉莎白·哈德森(Katheryn Elizabeth Hudson)。這位女星2009年在澳洲舉辦第一次巡迴演出之前，透過律師發函要求當地服裝設計師凱蒂‧派瑞撤回幾個月之前剛完成的商標申請。

泰勒受訪時說，收到律師函放聲大哭，「我想著這是怎麼回事，我又沒做錯任何事」。

這起侵權官司纏訟近20年，終於在澳洲最高法院裁決下落幕。泰勒說，感覺很像作夢，不敢相信是真的。

根據法院文件，泰勒向法院指出，第一次知道有凱蒂派瑞是2008年7月在電台聽到「I Kissed a Girl」單曲，後來便在iTunes上購買這首歌，因為想要支持跟自己名字一樣的藝人。

根據法院紀錄，從2009年發律師函之後，雙方曾試圖和解，但一直無法達成共識。

2019年，泰勒也對凱蒂派瑞提告，指控商標權遭到女星侵犯。泰勒在澳洲聯邦法院取得勝訴，凱蒂派瑞上訴之後，泰勒變成敗訴。當時法官認為，泰勒在澳洲申請商標時，凱蒂派瑞在澳洲名聲比泰勒更響亮，而且流行明星販賣個人周邊產品是非常普遍的作法。上訴法院法官同時主張，「Katie Perry」服裝商標應予撤銷。

澳洲最高法院裁決，泰勒擁有個人服裝品牌商標權，凱蒂派瑞則在澳洲修改申請，商標權只涵蓋音樂、娛樂領域。最高法院法官裁定，「Katie Perry」服裝商標不太可能引發混淆或誤導。

泰勒說，法院攻防戰一路走來漫長且艱辛，但她的努力是要證明商標是能保護小公司的，不只大企業而已，如今要回歸正軌在雪梨繼續賣衣服。

