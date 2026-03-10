我的頻道

巴爾的摩猶太會堂爆槍響 1警1嫌中彈

🎞️油價大跳水回落至85美元…今日5件事

如何結束？華郵：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

編譯周辰陽／即時報導
以色列砲兵部隊9日部署在北部上加利利地區、靠近黎巴嫩邊境位置。歐新社
華盛頓郵報專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）9日發表文章指出，以色列內部有少數資深官員開始對不斷升級且看不到盡頭的對伊朗攻擊行動表達擔憂，並提出可能的「下台階」，希望在這場戰爭對中東地區與全球經濟造成更大損害之前停止。

文章指出，談論戰爭終局仍為時過早，而是否停止攻擊的決定很大程度上取決於美國總統川普。川普目前仍尋求全面勝利，對戰爭結果在幾種不同構想之間搖擺，最初曾談到與政權中較為親美的成員達成談判解決，但此後又要求投降，理由是他偏好的談判對象已經死亡。與川普一樣，以色列總理內唐亞胡也表示，希望繼續推進戰事，直到他所稱的「真相時刻」（moment of truth）。

伊朗宣布新任最高領袖將由穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任後，川普與內唐亞胡對談判的輕蔑態度可能進一步加深。不過，一名知情以色列資深官員8日與伊格內修斯通話時，討論了其他替代川普要求「無條件投降」的方案。

這名官員以及伊格內修斯過去幾天交談過的其他人士擔憂，戰爭成本正持續上升：遭伊朗飛彈打擊的波斯灣國家首當其衝，全球經濟亦面臨衝擊。石油與天然氣價格大幅上升，可能引發全球經濟危機；對川普本人而言亦是如此，因為他是在缺乏廣泛民意支持的情況下帶領美國進入這場戰爭。

這名以色列官員說：「我不確定戰鬥直到伊朗教士政權被推翻是否符合我們的利益，沒有人想要一個沒完沒了的故事。」

他表示，以色列與美國的轟炸行動已接近達成軍事目標。但被問及完成這項軍事任務還需要多久時，他沒有回答，而是說：「我們當然希望推翻教士政權，但這不是唯一的終局。」他表示，一旦主要軍事目標被消除，以色列就已達成目標，並解釋：「伊朗不會投降，但可能釋出訊號，接受符合美國條件的停火。」

不過，這名官員並不代表內唐亞胡。內唐亞胡周日表示，以色列下一階段的目標是「動搖政權、促成改變」。然而，這名官員的說法似乎反映以色列國防體系部分人士的看法；他們曾對內唐亞胡在加薩持續作戰、卻沒有明確終局感到沮喪，也仍對他的戰略規劃抱持懷疑。

這名官員總結美國與以色列情報分析人士普遍持有的看法說：「我們看不到任何人能取代教士政權。」他表示，伊朗政權的集中式指揮與控制結構正在削弱，也出現內部分裂的早期跡象，但沒有任何跡象顯示即將崩潰。他也懷疑武裝庫德人或其他少數族群是否是好策略，因為這將疏遠伊朗多數族群。

此外，以色列國防規劃者似乎還有另一項擔憂，即內唐亞胡可能下令在黎巴嫩展開大規模地面行動，以完成摧毀伊朗支持的真主黨民兵。這名官員說：「我們不想被拖入泥淖。」他也在另一處提到對「黎巴嫩滑坡效應」的擔憂，並表示以方願與黎巴嫩總統與總理等官員接觸，以「達成停火協議」。

這名以方官員還表示，以色列地面部隊目前已進入黎巴嫩境內，攻擊靠近以色列北部邊界的真主黨精銳部隊殘餘力量，但「我們並沒有計畫大規模地面行動」。以色列希望避免重演1982年一路入侵到貝魯特的地面戰役，許多以色列人後來認為那是一個重大錯誤。

這名官員提出的第二個擔憂，是在美國兩黨對同盟關係日益感到憂慮之際維持與華府的關係。他說，以色列不會把美國拖入無止境的戰爭，並強調「以色列是一個可靠的盟友」，而不是負擔。

伊格內修斯在文末指出，川普已為摧毀伊朗政權設定方向，並談到建立一個反映伊朗人民對自由與現代生活渴望的新伊朗，但似乎沒有任何接近實現這一目標的計畫。他最終仍必須回答一個在伊拉克戰爭時期就被反覆提出、並在上周末再次被提起的問題：「告訴我，這場戰爭將如何結束？」

