如何結束？華郵：以色列內部現疑慮 提停火「下台階」

以色列砲兵部隊9日部署在北部上加利利地區、靠近黎巴嫩邊境位置。歐新社

華盛頓郵報專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）9日發表文章指出，以色列 內部有少數資深官員開始對不斷升級且看不到盡頭的對伊朗 攻擊行動表達擔憂，並提出可能的「下台階」，希望在這場戰爭對中東地區與全球經濟造成更大損害之前停止。

文章指出，談論戰爭終局仍為時過早，而是否停止攻擊的決定很大程度上取決於美國總統川普 。川普目前仍尋求全面勝利，對戰爭結果在幾種不同構想之間搖擺，最初曾談到與政權中較為親美的成員達成談判解決，但此後又要求投降，理由是他偏好的談判對象已經死亡。與川普一樣，以色列總理內唐亞胡也表示，希望繼續推進戰事，直到他所稱的「真相時刻」（moment of truth）。

伊朗宣布新任最高領袖將由穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任後，川普與內唐亞胡對談判的輕蔑態度可能進一步加深。不過，一名知情以色列資深官員8日與伊格內修斯通話時，討論了其他替代川普要求「無條件投降」的方案。

這名官員以及伊格內修斯過去幾天交談過的其他人士擔憂，戰爭成本正持續上升：遭伊朗飛彈打擊的波斯灣國家首當其衝，全球經濟亦面臨衝擊。石油與天然氣價格大幅上升，可能引發全球經濟危機；對川普本人而言亦是如此，因為他是在缺乏廣泛民意支持的情況下帶領美國進入這場戰爭。

這名以色列官員說：「我不確定戰鬥直到伊朗教士政權被推翻是否符合我們的利益，沒有人想要一個沒完沒了的故事。」

他表示，以色列與美國的轟炸行動已接近達成軍事目標。但被問及完成這項軍事任務還需要多久時，他沒有回答，而是說：「我們當然希望推翻教士政權，但這不是唯一的終局。」他表示，一旦主要軍事目標被消除，以色列就已達成目標，並解釋：「伊朗不會投降，但可能釋出訊號，接受符合美國條件的停火。」

不過，這名官員並不代表內唐亞胡。內唐亞胡周日表示，以色列下一階段的目標是「動搖政權、促成改變」。然而，這名官員的說法似乎反映以色列國防體系部分人士的看法；他們曾對內唐亞胡在加薩持續作戰、卻沒有明確終局感到沮喪，也仍對他的戰略規劃抱持懷疑。

這名官員總結美國與以色列情報分析人士普遍持有的看法說：「我們看不到任何人能取代教士政權。」他表示，伊朗政權的集中式指揮與控制結構正在削弱，也出現內部分裂的早期跡象，但沒有任何跡象顯示即將崩潰。他也懷疑武裝庫德人或其他少數族群是否是好策略，因為這將疏遠伊朗多數族群。

此外，以色列國防規劃者似乎還有另一項擔憂，即內唐亞胡可能下令在黎巴嫩展開大規模地面行動，以完成摧毀伊朗支持的真主黨民兵。這名官員說：「我們不想被拖入泥淖。」他也在另一處提到對「黎巴嫩滑坡效應」的擔憂，並表示以方願與黎巴嫩總統與總理等官員接觸，以「達成停火協議」。

這名以方官員還表示，以色列地面部隊目前已進入黎巴嫩境內，攻擊靠近以色列北部邊界的真主黨精銳部隊殘餘力量，但「我們並沒有計畫大規模地面行動」。以色列希望避免重演1982年一路入侵到貝魯特的地面戰役，許多以色列人後來認為那是一個重大錯誤。

這名官員提出的第二個擔憂，是在美國兩黨對同盟關係日益感到憂慮之際維持與華府的關係。他說，以色列不會把美國拖入無止境的戰爭，並強調「以色列是一個可靠的盟友」，而不是負擔。

伊格內修斯在文末指出，川普已為摧毀伊朗政權設定方向，並談到建立一個反映伊朗人民對自由與現代生活渴望的新伊朗，但似乎沒有任何接近實現這一目標的計畫。他最終仍必須回答一個在伊拉克戰爭時期就被反覆提出、並在上周末再次被提起的問題：「告訴我，這場戰爭將如何結束？」