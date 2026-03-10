日本311大地震將滿15年 2萬6000多人仍在避難

我的頻道

中央社東京10日綜合外電報導
這張照片是日本311地震發生後，災區重建進度緩慢，街頭一片冷清，舉目四望盡是斷垣殘壁。記者吳文良／翻攝
這張照片是日本311地震發生後，災區重建進度緩慢，街頭一片冷清，舉目四望盡是斷垣殘壁。記者吳文良／翻攝

日本311大地震明天將滿15週年。日本復興廳統計，截至今年2月1日，日本全國仍有2萬6281人在避難。另外，福島縣目前仍有7個區域接獲避難指示，不少當地居民已經放棄返鄉。

時事通信社與共同社報導，2011年3月11日下午2時46分，日本三陸海域發生規模9.0巨大地震，在宮城縣測得最大震度7。日本東北地區、關東地區沿岸各地，紛紛遭遇海嘯來襲，並使東京電力福島第一核電廠發生核子事故。

日本警察廳說明，由於宮城縣警方去年10月確認，被海嘯捲走而失蹤的女童山根捺星骸骨，截至2026年3月9日，罹難者較前一年增加1人，總計1萬5901人死亡，另有2519人失蹤。另外，岩手縣、宮城縣兩地有53具身分不明的遺體。

此外，據日本復興廳發布的數據，截至去年底，311大地震的「災害關聯死」（避難期間因身體不適而死亡）攀升到3810人。

311大地震出現的海嘯重創福島第一核電廠，並引發廠內氫爆與爐心熔毀，進而使這座核電廠陷入停擺。東電這些年嘗試取出位於反應爐壓力槽（RPV）內的爐心燃料和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物熔融核燃料團塊，但過程一波三折，並已在去年宣布，把取出3號機內熔融核燃料團塊的時間，從2030年代初期延到2037年度以後。

日本政府與東電的計劃在2051年完成報廢福島第一核電廠，不過延後上述作業也使廢爐更加困難。

311大地震過後，日本國家訂定的基本方針「第2期復興與創生期」將在今年3月底告終。4月1日開始的新年度，將邁入5年為期的「第3期復興與創生期」，這段期間著重敲定福島縣「除染土」的最終去處，以及推動災民返鄉等事務。

據環境省官網說明，在福島第一核電廠事故之後，為了恢復因放射性物質而受損的環境所清除的土壤，被稱為「除去土壤」（除染土）。2011年3月12日福島第一核電廠爆炸引發輻射外洩核災過後，許多土地受到輻射污染，日本政府進行大規模除染作業，把除染土運至位於福島縣的暫存設施。

日本岩手縣、宮城縣、福島各地方政府將在明天舉行追悼儀式，並於地震發生同一時刻下午2時46分默哀。

日本內閣官房長官木原稔6日宣布，日本首相高市早苗11日將在福島市參加縣府主辦的追悼儀式。

日本

