補位格林 喬州眾議員特別選舉今登場 考驗川普背書效果

川普稱伊朗新領袖無法安穩度日 防長預告將再重擊

義大利破監控「李老師」海外警察站 驅逐8名中國人

中央社羅馬10日專電
義大利政府近日將8名中國人驅逐出境，他們被控監視和恐嚇在義大利的中國異議人士，包括知名的「李老師」。示意圖。路透
義大利政府近日將8名中國人驅逐出境，他們被控監視和恐嚇在義大利的中國異議人士，包括知名的「李老師」。示意圖。路透

義大利媒體披露，義大利政府近日將8名中國人驅逐出境，他們被控監視和恐嚇在義大利的中國異議人士，包括知名的「李老師」。此案讓義大利輿論聚焦中共「海外警察站」現象，這是中共在多國延伸鎮壓網絡的機制。

義大利媒體「頁報」（Il Foglio）上周率先披露此一消息，天主教亞洲新聞（AsiaNews）、義大利英文媒體「Decode39」昨、今日跟進報導。

報導指出，義大利政府5日驅逐8名中國公民，這是義大利國家警察「調查與特別行動部門」（DIGOS）與杜林檢察官經過長期追蹤後做出的決定。名單中4人已自行離境，3人被即刻驅逐，還有1名女性申請庇護，目前被拘留等待結果。

維權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）指出，這8人被控長期跟蹤騷擾在義大利的知名中國異議者「李老師」，其帳號「李老師不是你老師」經常曝光中共壓迫人權的影片或內幕。

報導引述「李老師」回應指出，過去3年他和團隊堅定捍衛新聞自由，記錄傳播在中國國內受到言論審查的事件，「我們因此遭受中國政府長期跨國鎮壓，我、團隊和家人都面臨持續全面的騷擾、威脅和侵犯。」

「李老師」表示，很高興看到義大利政府對中國在海外的鎮壓行為採取行動，「這不僅是對我們的保護，也是對基本民主原則和法治的捍衛。」

「Decode39」報導，此驅逐事件發生的時機敏感，因為大約3周前才傳出消息，中國相關駭客盜取了約5000名義大利特警DIGOS的個資。DIGOS主要負責反恐和監控極端主義，中方駭客盜取訊息包括警員姓名、職務、行動角色，其中不少人剛好負責掌握中國異議人士情況。

「Decode39」認為，此次驅逐行動顯示義大利情報界對中國採取更明確立場。「2026年義大利情報年度報告」指出，北京是全球地緣政治競爭主要角色，該報告首次公開將代號「鹽颱風」（Salt Typhoon）的全球網路間諜活動歸咎於中國。

亞洲新聞引述，義大利案例並非個案，在許多西方國家，中共設置海外警察站已不是秘密，這些機構表面是為海外中國人提供行政服務，實則被用來監視批評中共政府的海外中國人。

