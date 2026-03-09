我的頻道

與澳洲總理通話 川普：正處理伊朗女足隊政治庇護

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

哈米尼次子接班伊朗最高領袖 普亭：俄國支持不變

記者陳熙文／華盛頓報導
俄羅斯總統普亭。歐新社
俄羅斯總統普亭。歐新社

伊朗宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，俄羅斯總統普亭9日對伊朗表達「不變的支持」（unwavering support），稱俄國會繼續作為伊朗可靠的夥伴，並祝福穆吉塔巴在面對眼下挑戰能取得成功。

由88名資深教士組成的專家會議近日宣布，會議以決定性票數，任命穆吉塔巴為伊朗伊斯蘭共和國的第3任領袖；紐約時報報導，56歲的中階神職人員穆吉塔巴與極具影響力的伊斯蘭革命衛隊關係密切。

根據報導，美國總統川普向福斯新聞表示，他對這樣的結果不開心；川普在宣布結果前已表達，他認為穆吉塔巴不是合適的人選，並指出，美國不會支持這樣的接班結果；川普日前向媒體表示，他必須親自參與任命伊朗政權的接班人，就像委內瑞拉一樣，並稱美國將確保接下來無論誰領導伊朗，伊朗都不會威脅到美國和以色列等鄰近國家。

伊朗政權的接班人顯然不合川普的意思。普亭9日則發表聲明歡迎穆吉塔巴接任伊朗最高領袖，指伊朗當前正對抗武力侵犯，穆吉塔巴身為伊朗最高領袖勢必需要很大的勇氣和無私，不過普亭說，他有信心穆吉塔巴會延續父親哈米尼的工作。

普亭說，在他的部分，他想要確認俄國對德黑蘭不變的支持，也確認俄國對伊朗朋友的聲援；俄國一直以來，也會持續作為伊斯蘭共和國可靠的夥伴。

普亭說，他祝福穆吉塔巴面對眼下的挑戰獲得成功，也祝福穆吉塔巴身體健康、心情愉快。

