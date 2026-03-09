我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與澳洲總理通話 川普：正處理伊朗女足隊政治庇護

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美促公民離開土耳其東南部 北約系統再攔截伊朗飛彈

中央社安卡拉9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

土耳其政府今天證實，北大西洋公約組織（NATO）防禦系統在土耳其領空擊落近日第2枚伊朗的彈道飛彈。而華府已因安全疑慮，敦促所有美國公民離開土耳其東南部。

法新社報導，美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗便以飛彈及無人機，在中東多地鎖定美國資產進行報復。

土耳其境內多座基地有美軍駐紮，其中一處為位於南部城市阿達那（Adana）近郊的印吉利克（Incirlik）空軍基地。

美國駐土耳其大使館今天宣布，已關閉位於阿達那的總領事館，並建議非必要人員撤離。美國國務院同時呼籲所有在土耳其東南部的美國公民離開。

大約1小時後，土耳其國防部證實，又有一枚從伊朗發射的彈道飛彈在土耳其領空遭北約防禦系統攔截，為5天內第2起類似事件。

土耳其國防部補充道，一些武器殘片墜落於加濟安泰普省（Gaziantep）空曠地帶，距離阿達那約200公里，事件並未造成人員傷亡。

印吉利克空軍基地是北約重要設施，位於阿達那市外僅10公里處，美軍使用該基地已有數十年。

土耳其總統通訊辦公室主任杜蘭（Burhanettin Duran）隨後在社群平台X發文表示，土耳其對於保護領空及邊境安全絕不猶豫。

他寫道：「我們再次嚴正警告各方，尤其是伊朗，切勿採取危及區域安全及平民的行動。」

世報陪您半世紀

國務院 以色列 美國公民

上一則

杜拜民眾急避中東戰火 寵物遺棄街頭或送安樂死

下一則

哈米尼次子接班伊朗最高領袖 普亭：俄國支持不變

延伸閱讀

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員
伊朗空襲成功？美軍薩德雷達似遭摧毀 削弱作戰靈活性

伊朗空襲成功？美軍薩德雷達似遭摧毀 削弱作戰靈活性
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
3月2日在荷莫茲海峽上的船隻。（路透）

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

2026-03-02 19:23

超人氣

更多 >
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼