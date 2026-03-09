美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

我的頻道

中央社華盛頓9日綜合外電報導
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）
美媒Axios報導，美國與以色列官員及知情消息人士透露，以色列7日空襲30座伊朗燃料儲存設施，規模遠超美方事前獲告知時的預期，引發美以自戰爭爆發以來的首次重大分歧。

根據Axios，美國方面憂心，以色列空襲服務一般伊朗民眾的基礎設施，可能在戰略上產生反效果，反而激發伊朗社會支持當前政權，並推高油價。

以色列國防軍（IDF）發表聲明宣稱，伊朗政權使用這些燃料儲存設施，向軍事機構等各種使用者供應燃料。

一名以色列軍方官員指稱，空襲這些設施部分是為了向伊朗表明，應停止攻擊以色列的民用基礎設施。

據報導，幕後情況是，以色列與美國官員指出，以方在空襲前曾通知美國軍方這次行動。但一名美國官員表示，美軍對這次攻擊行動的規模之廣感到意外。

一名美國高階官員提及：「我們覺得這樣做不妥。」一名以色列官員指稱，美國傳達給以方的訊息是「搞什麼鬼（WTF）」。

一名美國總統川普的顧問告訴Axios：「總統不喜歡這次攻擊。他想保住石油，不想燒掉石油。而且這會讓民眾想到油價將會上漲。」

對於上述報導，白宮與以色列國防軍皆未作評論。

白宮 伊朗 以色列

范德賴恩與中東領導人會議 譴責伊朗無差別攻擊

美軍陣亡添1人…伊朗擴大攻擊鄰國 巴林海水淡化廠被毀

以色列夜襲伊朗油庫 血紅火球畫面曝 目擊者驚「黑夜秒變白天」

美以猛轟1周 分析：伊朗未見起義 反西方陣營幻夢一場

以軍擬再攻伊1或2周 紐時曝伊朗曾聯繫CIA提議談判

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
3月2日在荷莫茲海峽上的船隻。（路透）

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

2026-03-02 19:23

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

劉美賢談谷愛凌爭議：運動最重要的是熱愛競技

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

賭城中國非法實驗室有什麼？FBI說了...

