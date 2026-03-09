范德賴恩與中東領導人會議 譴責伊朗無差別攻擊

我的頻道

中央社布魯塞爾9日專電
歐盟執委會主席范德賴恩（左）和歐盟理事會主席柯斯塔（右）。路透
歐盟執委會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔今天和多位中東國家領導人就伊朗戰爭的最新發展舉行視訊會議，兩人同聲譴責伊朗的無差別攻擊，並感謝與會中東領導人協助滯留的歐洲公民撤離。

根據歐盟執委會發布的新聞稿，范德賴恩（Ursula Von der Leyen）與柯斯塔（Antonio Costa）與包含埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達在內的13個中東國家領導人舉行視訊會議，討論有關伊朗戰爭的最新發展，議題涵蓋伊朗對這個地區國家的攻擊，以及對能源安全的影響。

范德賴恩與柯斯塔以強烈的措辭譴責伊朗的無差別攻擊，同時再次向這個地區的人民表達支持。他們也感謝這個地區各國領導人，在戰爭開始時協助數以萬計滯留當地的歐洲公民撤離並返國。

新聞稿中強調，歐盟是這個地區長期且可靠的夥伴，在這些艱難時刻，歐盟準備在任何可能的情況下提供協助，以幫助局勢降溫、促進各方重返談判桌。儘管以規則為基礎的國際秩序正面臨壓力，歐盟仍堅信對話與外交是唯一可行的前進道路。

同時，歐盟在與伊朗相關議題上，立場始終一致並多次呼籲伊朗領導層應終止核計畫、限制彈道飛彈計畫。歐盟也譴責伊朗政權對伊朗人民的鎮壓與暴力。

范德賴恩與柯斯塔重申對區域穩定的承諾，並呼籲保護平民，以及全面尊重國際法、國際人道法以及遵守「聯合國憲章」原則的義務。

新聞稿提及，與會的中東地區各國領導人也分享了對於自己的國家以及整個地區局勢的分析。會議中也討論對能源基礎設施遭攻擊的情形，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉對全球能源安全的影響，進一步探討如何加強與中東夥伴的合作，以減輕這些風險。

歐盟強調，將與這個地區國家合作，努力讓中東與波斯灣地區恢復和平與穩定，並重申對這個地區夥伴關係、安全與繁榮的長期承諾。

歐盟 伊朗

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
專家分析認為,美伊戰事已造就兩個贏家,美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
川普總統9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。(美聯社)

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

2026-03-09 21:04
川普總統本來盤算盡可能減少美方人員傷亡與經濟衝擊,如今局勢不僅已超出川普的盤算,甚至有失控擴大的風險。圖為美國「福特號」航空母艦5日穿越蘇伊士運河,前往支援對伊朗戰事行動。(路透供圖)

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

2026-03-06 20:06

