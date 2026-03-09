我的頻道

原油價格突破119美元…今日5件事

檸檬汁能增添菜餚風味 先加後加學問大不同

AI造假衛星照片網路瘋傳 助長美伊戰爭假訊息

中央社華盛頓9日綜合外電報導
伊朗新聞媒體發布的衛星影像看似真實，畫面顯示卡達一處美軍基地遭到破壞。然而，這其實是以人工智慧生成的假圖，凸顯戰爭期間科技驅動的假訊息威脅正加速擴散。路透

伊朗新聞媒體發布的衛星影像看似真實，畫面顯示卡達一處美軍基地遭到破壞。然而，這其實是以人工智慧生成的假圖，凸顯戰爭期間科技驅動的假訊息威脅正加速擴散。

法新社報導，隨著生成式AI快速發展，各國政府與宣傳單位在大型衝突期間偽造逼真衛星影像的能力大增。研究人員警告，這種現象對現實世界安全構成嚴重影響。

美國與以色列對伊朗開戰之際，親伊朗政府的英文日報「德黑蘭時報」（Tehran Times）日前在社群媒體X貼出一組「前後對比」圖片，聲稱顯示美軍在卡達基地的雷達裝備「完全被摧毀」。

但研究人員指出，實際上這只是一張經AI修改的衛星影像，原圖為去年美國在巴林（Bahrain）軍事基地於谷歌地球（Google Earth）上的照片。

其中細微的視覺破綻包括，在真實衛星照片與被操弄後的影像中，停放的車輛排列位置完全相同。

儘管如此，這張經過修改的照片仍在多種語言的社群媒體平台瘋傳，吸引數百萬瀏覽量，顯示用戶在充斥AI生成影像的環境中，越來越難分辨真偽。

開放來源情報研究員阿弗里克（Brady Africk）指出，重大事件發生後，包括中東戰爭在內，社群媒體上「偽造的衛星影像明顯增加」。

阿弗里克告訴法新社：「許多這類經篡改的圖片，都帶有不完美AI生成的痕跡，例如奇特的角度、模糊細節，還有與現實不符的虛構特徵。」

「也有些只是手動處理過的影像，通常是在原本毫無破壞跡象的衛星照片上，疊加爆炸或其他損毀痕跡。」

