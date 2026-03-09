我的頻道

🎞️原油價格突破119美元…今日5件事

檸檬汁能增添菜餚風味 先加後加學問大不同

父母妻兒全亡、家族8死 伊朗新領袖恐怕只會「更強硬」

編譯吳孟真／綜合外電
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），有四名直系親屬在美國和以色列對伊朗發動的空襲中喪生。路透
伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），有四名直系親屬在美國和以色列對伊朗發動的空襲中喪生，包含父親、母親、妻子和一名兒子。

印度新德里電視台（NDTV）報導，穆吉塔巴長期擔任伊朗最高領袖的父親哈米尼，在這場戰爭中率先遇難。部分報導稱，穆吉塔巴還有四名近親在戰事中死亡，但NDTV表示，尚無法獨立核實這個說法。

據伊朗媒體報導，穆吉塔巴還失去了更多親人，包括一名妹妹、一名外甥、一名外甥女以及一名妹夫。由此看來，哈米尼家族在這場戰爭中的死亡人數已增至八人。穆吉塔巴尚有另一名兒子和一名女兒。

穆吉塔巴被視為強硬的保守派人物，他多年來持續鞏固自身影響力，早已超出其頭銜所代表的範圍，包含在伊斯蘭革命衛隊（IRGC）中安插指揮體系、並掌管與國家體制平行運作的商業網絡。他也一直反對試圖與西方接觸的改革派，因為西方正試圖遏制伊朗的核計畫。

哈米尼之死，僅是加速了這場已在幕後醞釀多年的權力接班進程。在伊朗複雜的神權體制下，最高領袖是終極權力核心，權力涵蓋外交政策和核子計畫，並指導民選總統和議會。最高領袖對伊朗政權下的所有機構擁有最終決策權，並非僅是象徵性角色。

路透引述分析人士指出，穆吉塔巴上台，顯示伊朗領導層為了保全體制，已拒絕任何妥協的可能，並認為除了對抗、復仇、堅持到底之外，別無他途。

負責選出最高領袖的專家會議，其成員阿萊卡西爾（Ayatollah Mohsen Heidari Alekasir）8日表示，人選是根據哈米尼生前指示選出，應是「被敵人憎恨的人」。

不過，一名熟悉當地局勢的伊朗內部人士表示，在穆吉塔巴的領導下，未來日子將更加艱難；對內控制會更嚴密，國內壓力加劇，對外姿態也會更趨強硬和敵對。

伊朗 以色列

空襲伊朗以來首次 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

🎞️原油價格突破119美元…今日5件事

