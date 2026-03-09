新任領袖表態？伊朗飛彈開轟 巴林、科威特、卡達遭襲

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
哈米尼次子穆吉塔巴接任伊朗最高領袖。(美聯社)
伊朗9日凌晨宣布，由哈米尼次子、立場強硬的穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)接班新任最高領袖。CNN分析師指出，目前外界對他的立場所知有限，他接下來的發言與動向具備重要意義。就在德黑蘭拍板新當家不久後，伊朗革命衛隊再度發射飛彈，巴林、科威特與卡達杜哈均遇襲。

CNN國家安全分析師普利察斯（Alex Plitsas）指出，外界目前對穆吉塔巴的了解相當有限，因此他接下來是否親自出面宣布新政策、甚至是否會為父親之死採取報復，都將成為關鍵指標，「很多事情某種程度上都取決於這一刻」。

外界普遍認為穆吉塔巴立場偏向保守，也有跡象顯示他曾支持強硬派前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad），並支持伊朗取得核武；若這些判斷屬實，情勢顯然將更為棘手，也無助於戰爭迅速落幕。

普利察斯強調，目前其實沒有人真正知道穆吉塔巴在這些議題上的立場。

普利察斯另以委內瑞拉權力交接為例指出，領導更替初期往往會出現來回放話與爭論，但之後局勢可能逐漸穩定，因此眼下仍是一個艱難且充滿不確定性的時刻。

另一方面，伊朗宣布新任最高領袖後，伊朗革命衛隊再度向未參戰的中東鄰國發射飛彈。

巴林國家通訊中心告訴CNN，伊朗無人機9日凌晨攻擊巴林首都以南約5公里的西特拉（Sitra），至少造成32人受傷，其中4人傷勢嚴重。

科威特國民警衛隊表示，在其保護的一處設施上空擊落一架無人機。

卡達國防部證實遭伊朗新一波彈道飛彈攻擊，其武裝部隊已成功攔截。社群媒體X帳號「OSINTdefender」傳出，卡達首都杜哈上空至少傳出8次爆炸巨響。

