馬航MH370班機失聯12年 最新搜索結果曝光

中央社吉隆坡8日綜合外電報導
在西澳洲外海的南印度洋上空，一架巡邏機搜尋失蹤的馬來西亞航空MH370班機時，飛機的影子映在低空雲層上。照片攝於2014年3月31日。(美聯社)
馬來西亞交通部今天表示，針對失聯12年的馬來西亞航空公司MH370班機最新搜索行動於1月結束，未取得任何進展。乘客家屬敦促當局與探勘公司續約，以持續進行搜索。

路透報導，這架載有239人的波音（Boeing）777型客機2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中，從雷達螢幕上消失無蹤，成為航空業史上最大待解謎團之一。這段期間大馬當局在南印度洋展開多次海底搜索，均無功而返。

大馬政府2025年3月同意讓海洋探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）依據「沒找到就不收費」的原則重啟搜索，只有尋獲殘骸時才支付7000萬美元酬勞。

馬來西亞航空事故調查局（AAIB）今天表示，這次搜索耗時28天、分兩階段進行，搜索約7571平方公里海床後仍一無所獲，且搜救行動屢受天候與海象影響而中斷，第二階段搜索於1月23日結束。

AAIB強調，「當局會持續與乘客家屬保持聯繫，並適時告知最新進展」。

MH370乘客與機組人員家屬成立的「370之聲」（Voice370）指出，考慮到南半球即將入冬和海象惡化，探勘公司在6月合約到期前重啟搜索機率不高。

該組織呼籲大馬政府批准「無限海洋」公司提出的任何續約請求，及開放相同條件給其他有意協助搜索的企業。

「無限海洋」公司之前進行多次搜索，但始終未找到這架班機的殘骸。

波音

