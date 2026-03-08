我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：沒有我的批准 伊朗下一任領袖「撐不了多久」

美參議員：川普空襲伊朗 讓習近平攻台心存忌憚

冰島8月公投 決定是否重啟歐盟入會談判

中央社赫爾辛基8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
冰島外交部長貢納爾斯多蒂爾。(美聯社)
冰島外交部長貢納爾斯多蒂爾。(美聯社)

冰島內閣6日決議，將於8月29日舉行公投，交由全民決定是否重啟擱置逾十年的歐盟入會談判。

冰島「晨報」（mbl.is）報導，外交部長貢納爾斯多蒂爾（Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir）在內閣會議後宣布這項決定，強調內閣對提交議會決議案意見一致，預計下周在國會正式提案。她直言：「這個過程完全取決於冰島人民的意志。」

這場公投問的是要不要重啟談判，縱使過關，正式入盟仍待另一次公投定奪。冰島政府官方說明指出，若公投遭否決，政府承諾不再重提入歐談判。

「嚮導報」（Vísir）引述總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrún Frostadóttir）的話指出，冰島目前的談判籌碼比過去任何時候都強，局勢動盪之際，冰島人向來善於把握時機。她領導的中左聯合政府2024年底執政，原定最遲2027年舉行公投。

在地媒體「葡萄藤」（Grapevine）指出，川普（Donald Trump）多次揚言併吞格陵蘭，又對冰島加徵關稅，冰島不是歐盟的成員，在歐盟與美國的貿易談判桌上毫無發言權。

「北歐郵報」（NordiskPost）則指出，冰島沒有常備軍隊，安全完全仰賴北約及1951年美，冰雙邊防衛協議，俄羅斯入侵烏克蘭後，安全顧慮升高，入盟討論也隨之升溫。

冰島2009年申請入歐盟，2013年中止談判，2015年宣布退出。「葡萄藤」指出，歐盟執委會始終認為冰島申請案未正式撤銷，法律上仍屬休眠狀態。

「歐洲新聞台」（Euronews）報導，歐盟擴大事務執委科斯（Marta Kos）歡迎公投消息，指冰島人民面臨一項重大決定，歐盟在快速變化的世界中是價值、繁榮與安全的依託。歐盟執委會發言人拉默特（Markus Lammert）稱冰島是密切且珍視的夥伴。

漁業是冰島入歐盟談判中最棘手的議題之一。漁業約占冰島出口收入4成。「嚮導報」說，貢納爾斯多蒂爾在記者會上強調，若啟動談判，將從漁業管理這個最難的議題先談，且她絕不會簽署讓冰島放棄資源主權的協議。

路透報導，蓋洛普（Gallup）最新民調顯示57%冰島民眾支持重啟談判，約30%反對。

世報陪您半世紀

格陵蘭 烏克蘭 俄羅斯

上一則

伊朗攻擊波灣國家 阿拉伯聯盟痛批魯莽「重大戰略錯誤」

下一則

回應已選出最高領袖傳言 伊朗外長：沒人知道是誰

延伸閱讀

美伊衝突添變數 澤倫斯基：烏俄美三方談判未定

美伊衝突添變數 澤倫斯基：烏俄美三方談判未定
川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談

川普關稅法源遭推翻 達成協議國家成「冤大頭」可能擇機要求重談
各國忌憚川普報復料維持現有貿易協議 彭博點名歐印中日韓有風險

各國忌憚川普報復料維持現有貿易協議 彭博點名歐印中日韓有風險
美貿易代表徵關稅未來升至15% 歐盟憂42億歐元商品受威脅

美貿易代表徵關稅未來升至15% 歐盟憂42億歐元商品受威脅

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席