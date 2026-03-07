我的頻道

艾普斯坦死前40分 獄警上網搜他 又爆神祕5千元入帳

川普表態正式承認委內瑞拉政府 稱古巴正和華府談判

安世半導體紛爭再起 中國批荷蘭破壞生產經營

中央社台北7日電
安世半導體紛爭再起。(路透)

安世半導體（Nexperia）紛爭再起，中國商務部今晚批評安世荷蘭總部禁用安世中國員工辦公帳號，嚴重破壞生產經營，揚言如果因此再引發全球半導體產供鏈危機，荷方必須負全責。

安世半導體中國公司6日發布「致客戶公告函」稱，3月3日晚間7時2分起，安世對中國區所有員工的辦公帳號進行了批量禁用，導致員工Office 365、SAP系統等關鍵辦公環境無法正常訪問，對安世中國區營運造成較大影響。

安世中國稱，受此影響，部分生產流程，如「客供晶圓到廠後的SAP下單轉生產」環節出現中斷，已在SAP中開單並進入生產流程的訂單則未受影響。目前中國區IT與業務部門已協同啟動應急預案，優先恢復關鍵系統與生產調度。

安世中國並稱，當前大部分業務已恢復運行，可保障基本生產營運。安世中國正全力降低對後續生產和交付的潛在影響。

對此，中國商務部7日晚間發布答記者問新聞稿，公開指責荷方。

中國商務部新聞發言人稱，在中荷雙方推動下，安世母公司聞泰科技與安世荷蘭正就企業內部糾紛進行協商，但安世荷蘭此時批量禁用安世中國員工辦公帳號，挑起新的矛盾，給企業協商工作製造新的困難和障礙。

中國商務部新聞發言人揚言，安世荷蘭此次所作所為，嚴重破壞企業正常生產經營，如再次引發全球半導體產供鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

去年9月30日，荷蘭政府以公司治理出現疏失為由，接管安世半導體，引發安世荷蘭總部與中國廠對立，一度嚴重影響全球晶片供應鏈。

安世母公司聞泰科技透過法律手段試圖奪回經營權，不過荷蘭阿姆斯特丹上訴法院企業庭2月11日維持凍結聞泰科技投票權、任命託管人監督安世以及暫停張學政擔任安世執行長職務在內的措施，並下令對安世管理不善進行調查。荷中之間僵局迄今未解。

