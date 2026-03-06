我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗空襲成功？美軍5億元薩德雷達恐遭摧毀

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

杜拜遭伊朗戰火池魚之殃 富豪「錢」進新加坡、香港

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
這張由Planet Labs PBC提供的衛星照片顯示，杜拜某處遭襲擊後冒出陣陣濃煙。(美聯社檔案照)
這張由Planet Labs PBC提供的衛星照片顯示，杜拜某處遭襲擊後冒出陣陣濃煙。(美聯社檔案照)

杜拜無辜遭美伊戰火波及後，在當地度假洽公的「好野人」們不惜砸重金瘋搶機票離開的畫面，令人印象深刻，但離開的不只是他們的人，還有他們的財富。

路透報導，顧問和律師指出，由於美國和以色列對伊朗的戰爭，讓波灣國家的避險光環蒙上陰影，並給投資人帶來困擾，不少亞洲富豪正在洽詢或採取措施，將他們在杜拜的資產轉移到新加坡和香港等其他亞洲金融中心。

富豪們向來會進行分散投資，根據稅收、監管、隱私和營運等問題，選擇投資地點。杜拜提供的種種優惠政策，使其近年來逐漸崛起，成為亞洲企業家和富豪家族首選的財富中心。 

此外，隨著房地產和基礎設施建設的蓬勃發展，波灣地區也已成為一大投資目的地。根據阿聯中央銀行的數據，阿聯的銀行和金融部門總資產已超過1.48兆美元)。 

但杜拜和阿布達比在此次中東衝突中也未能倖免，阿聯的聲譽開始受到質疑。

新加坡私人財富律師Ryan Lin告訴路透，他的20位杜拜客戶中，本周有六、七位與他聯繫，每位客戶平均持有5,000萬美元的資產，其中三位客戶計劃立即將資產轉移到新加坡。

全球企業和基金服務提供商Anderson Global的負責人Iris Xu也說，本周有10到20個家族辦公室前來詢問。他們擔心衝突持續下去，因此想把資產從中東轉移回新加坡。 

她說，杜拜一直是以稅收優惠為目的，「但現在我認為稅收優惠可能不是大家最優先考慮的問題」。 

新加坡一位不願透露姓名的財富管理顧問說，「即使明天衝突就結束，來回飛行也將是一個挑戰。這是信心問題」。 

當然，並非所有財管經理人都認為這場衝突會促使資本立即外逃。杜拜財管集團WRISE Private Middle East的執行長Dhruba Jyoti Sengupta說，該公司沒有看到 「嚴重的資本外逃討論」，「大家都是成熟的國際投資人，已經在世界各地進行了多元化投資，但對阿聯的增長故事......投資頗深」。

阿聯央行總裁Khaled Mohamed Balama於5日表示，當地的銀行和金融部門韌性很強大且穩定，有能力駕馭地區發展，他還補充說，銀行、金融公司和保險公司都正常營運，沒有受到干擾。  

GrandWay Family Office的共同創辦人Jeremy Lim認為，只要阿聯不直接捲入衝突，伊朗也不會進一步升級局勢，「阿聯......直接捲入衝突中的某一方，才會對企業造成真正的破壞」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

新加坡 伊朗 杜拜

上一則

華郵：俄羅斯提攻情資 協助伊朗攻擊美軍在中東的戰艦及飛機

延伸閱讀

反制飛彈攻擊 阿聯擬凍結伊朗數十億美元資產

反制飛彈攻擊 阿聯擬凍結伊朗數十億美元資產
未參戰卻遇襲千次 阿拉伯聯合大公國考慮反擊伊朗

未參戰卻遇襲千次 阿拉伯聯合大公國考慮反擊伊朗
中東戰火引爆股債金三殺 投資策略師：無差別拋售凸顯1真相

中東戰火引爆股債金三殺 投資策略師：無差別拋售凸顯1真相
南加華人砸千元 搭車逃離杜拜

南加華人砸千元 搭車逃離杜拜

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾