我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗空襲成功？美軍5億元薩德雷達恐遭摧毀

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

華郵：俄羅斯提攻情資 協助伊朗攻擊美軍在中東的戰艦及飛機

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

華盛頓郵報6日獨家報導，三名知情官員透露，俄羅斯正向伊朗提供美國位於中東地區的戰艦與飛機情資，協助伊朗攻打美軍，這是俄羅斯開始間接參與伊朗戰爭的初步跡象；戰爭衝突規模不斷擴大之際，身為美國主要核武對手的俄羅斯如今也捲入其中，而且俄羅斯具備精良的情報能力。

官員匿名受訪時說，自從2月28日戰爭爆發以來，俄羅斯已經把美軍資產的訊息傳遞給伊朗，包括美國戰艦與飛機的所在位置。一名官員指出：「看起來像是非常全面的行動。」

戰爭發生後，莫斯科曾公開呼籲結束衝突，並將美國以色列聯合軍事行動形容為「未受挑釁的武裝侵略」(unprovoked act of armed aggression)。

知情官員表示，開戰不到一周，伊朗軍隊定位美軍的能力已經降低。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)本周稍早被媒體問到是否要對伊朗兩大支持者俄羅斯、中國發表任何聲明。赫塞斯答道，並沒有聲明要發表，而且中俄兩國在這次戰爭裡「並非真正影響的因素」。

兩名熟悉俄羅斯與伊朗關係的官員說，中國與伊朗雖然關係密切，但中國似乎沒有在伊朗的國防方面提供協助。

北京日前也公開呼籲結束戰火。

報導指出，情報共享符合伊朗攻打美軍的模式，包括針對指揮所、重要基礎設施、雷達及臨時設施，例如導致六名美軍殉職的科威特軍事設施。中央情報局(CIA)位於美國駐沙烏地阿拉伯利雅德大使館內的駐點日前也受到攻擊。

「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)俄羅斯軍事專家達拉‧馬西科特(Dara Massicot)表示，伊朗正對早期預警雷達及超地平線雷達做出極為精準的打擊。她表示，伊朗正以具有高度針對性的手段，鎖定指揮中心與控制系統。

馬西科特分析，伊朗只有少數軍用等級衛星，沒有自己的衛星星系，較為先進的俄羅斯太空情報所得的影像，對伊朗而言更有價值，而且克里姆林宮過去幾年經過俄烏戰爭實際經驗，目標定位技術已磨練得爐火純青。

馬西科特說，莫斯科沒有直接參與伊朗戰爭，某些原因是還有其他地方要關注，烏克蘭仍是克里姆林宮的第一考量。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

CIA 赫塞斯 伊朗

上一則

無差別襲擊？中東多國平民區遭空襲 伊朗外長否認要與鄰國開戰

下一則

杜拜遭伊朗戰火池魚之殃 富豪「錢」進新加坡、香港

延伸閱讀

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦
考慮川習會…北京未干預中東戰事 對美關係重於伊朗

考慮川習會…北京未干預中東戰事 對美關係重於伊朗
美攻伊朗 澤倫斯基憂烏陷困境 更難獲援防空飛彈

美攻伊朗 澤倫斯基憂烏陷困境 更難獲援防空飛彈
借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾