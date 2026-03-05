紅十字會：虛假訊息成災區新敵人 威脅人道救援行動

紅十字會今天警告，受到災害影響的人數不斷攀升，而日益氾濫的「虛假訊息」（disinformation），正削弱人道救援行動，對災民生命安全構成威脅。

法新社報導，紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，IFRC）指出：「2020年至2024年間，災害影響了近7億人，導致超過1.05億人流離失所，並奪走逾27萬條人命。」

IFRC在「2026年世界災難報告」（ World Disasters Report 2026）中指出，同一時期需要人道援助的人數增加了一倍多。

然而，IFRC強調「有害的資訊與去人性化的敘事」正不斷侵蝕大眾信任，危及志工與工作人員的安全。

報告稱，在兩極分化與充滿政治色彩的環境中，中立、公正等人道原則日益遭到誤解、歪曲，甚至在網路上遭受蓄意攻擊。

總部位於日內瓦的IFRC秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）強調：「在我目睹的每一場危機中，資訊與食物、飲水和避難所同樣重要。但當資訊錯誤、具誤導性或遭蓄意操弄時，會加深恐懼、阻礙救援進入災區，並造成生命損失。」

他指出，有害資訊並非新現象，但如今的傳播速度與範圍前所未見，數位平台已成為「謊言的溫床」。

報告也提到，目前的挑戰不再是資訊是否足夠，而是其可靠性，且人工智慧（AI）更容易放大虛假訊息的產製與傳播。