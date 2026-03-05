我的頻道

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

龔薩雷斯承認婚外情 共和黨領導層要他退選

紅十字會：虛假訊息成災區新敵人 威脅人道救援行動

中央社日內瓦5日綜合外電報導
紅十字會今天警告，受到災害影響的人數不斷攀升，而日益氾濫的「虛假訊息」（disinformation），正削弱人道救援行動，對災民生命安全構成威脅。

法新社報導，紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，IFRC）指出：「2020年至2024年間，災害影響了近7億人，導致超過1.05億人流離失所，並奪走逾27萬條人命。」

IFRC在「2026年世界災難報告」（ World Disasters Report 2026）中指出，同一時期需要人道援助的人數增加了一倍多。

然而，IFRC強調「有害的資訊與去人性化的敘事」正不斷侵蝕大眾信任，危及志工與工作人員的安全。

報告稱，在兩極分化與充滿政治色彩的環境中，中立、公正等人道原則日益遭到誤解、歪曲，甚至在網路上遭受蓄意攻擊。

總部位於日內瓦的IFRC秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）強調：「在我目睹的每一場危機中，資訊與食物、飲水和避難所同樣重要。但當資訊錯誤、具誤導性或遭蓄意操弄時，會加深恐懼、阻礙救援進入災區，並造成生命損失。」

他指出，有害資訊並非新現象，但如今的傳播速度與範圍前所未見，數位平台已成為「謊言的溫床」。

報告也提到，目前的挑戰不再是資訊是否足夠，而是其可靠性，且人工智慧（AI）更容易放大虛假訊息的產製與傳播。

明州ICE槍擊事件 諾姆首赴參院作證遭猛批

男子手持鐵鍬闖中餐館 襲擊華人老板「要殺死所有人」

中東戰事升溫爆炸頻傳 川普抱怨英國遲遲不讓美軍使用基地

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

