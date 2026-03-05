我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／初選結果揭曉 川普仍主宰共和黨？

怕被美軍擊沉？伊朗第二艘船隻向斯里蘭卡求救

伊朗衝突升溫 澤倫斯基：已與美討論延後烏美俄三方會談

中央社基輔5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，鑒於伊朗衝突持續升級，烏方已與美國討論延後下輪烏美俄三方會談以及改變談判地點的可能性。

路透社報導，推動俄烏止戰的三方會談原定在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開新一輪談判，但當地近日遭到伊朗空襲。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週指出，基輔願意考慮土耳其或瑞士等其他地點。

澤倫斯基在社群平台X發文寫道：「下場烏美俄三方會談原本計劃於3月5日至9日舉行，視全球局勢發展而定。目前，中東地區爆發了另一場戰爭。」

「由於中東地區的戰爭，我們已和美方討論改變（會談）地點並延後會議一段時間的可能性，畢竟是美國邀請烏克蘭和俄羅斯與會。」

他補充道，烏克蘭希望先前幾次會談達成共識的交換戰俘能持續進行，並再次批評俄羅斯的要求，即烏軍必須撤出俄方目前仍未拿下的頓內次克州（Donetsk）兩成地區。這項議題依然是談判的主要障礙。

根據芬蘭智庫黑鳥集團（Black Bird Group）的分析團隊，烏克蘭軍隊近幾週收復了部分領土，且自2023年以來，烏軍今年2月單月奪回的領土面積首次超過失土。

澤倫斯基還提到，俄羅斯可能正向伊朗供應其見證者（Shahed）攻擊無人機所需的電子零件，並呼籲盟邦「共享相關情報」。

俄羅斯克里姆林宮今天則表示，伊朗並未向俄羅斯尋求軍援。

世報陪您半世紀

土耳其 烏克蘭 俄羅斯

上一則

挺歐盟盟友 歐洲多國派遣海軍資產保護賽普勒斯

延伸閱讀

美攻伊朗 澤倫斯基憂烏陷困境 更難獲援防空飛彈

美攻伊朗 澤倫斯基憂烏陷困境 更難獲援防空飛彈
澤倫斯基：美打擊伊朗具正當性 憂防空武器供不應求

澤倫斯基：美打擊伊朗具正當性 憂防空武器供不應求
美伊衝突添變數 澤倫斯基：烏俄美三方談判未定

美伊衝突添變數 澤倫斯基：烏俄美三方談判未定
澤倫斯基：下輪美烏俄三方會談可能於3月初舉行

澤倫斯基：下輪美烏俄三方會談可能於3月初舉行

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12
好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃
期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標

期中選舉初選 川普支持候選人幾乎勝選、領先指標