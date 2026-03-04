我的頻道

在Kalshi押注伊朗最高領袖喪命的賭客贏5400萬卻拿不到錢

赫塞斯：美國取得決定性勝利 伊朗完了…今日5件事

中東變局震盪莫斯科 波蘭智庫：區域保護形象崩解

中央社華沙3日專電
俄羅斯總統普亭。歐新社

波蘭智庫指出，美國與以色列近日對伊朗軍事行動重創俄羅斯國際聲望，其在中東戰略地位的損害遠高於烏克蘭戰場。分析顯示，俄方在盟友受挫時表現被動，導致其「區域保護者」形象崩解。

儘管俄國已實現自殺式無人機本土化生產，短期內對烏戰事影響有限，但伊朗實力的削弱將使俄國在外交與地緣角力中面臨長期孤立，實質戳破其試圖建立的反美多極化秩序。

根據波蘭官方通訊社（Polish Press Agency, PAP）報導，波蘭東方研究中心（Centre for Eastern Studies, OSW）針對中東局勢對俄羅斯的衝擊進行了深度剖析。分析指出，莫斯科過去數年將伊朗視為突破西方封鎖、維持中東影響力的核心支柱，但近期伊朗境內關鍵軍事設施遭毀、甚至傳出高層變動的傳聞，已大幅削弱了這項戰略軸心的穩定性。

在軍事供應鏈方面，外界關注伊朗受襲是否會導致俄羅斯在烏克蘭戰區缺乏自殺式無人機（Shahed drones）可用。對此，東方研究中心分析專家認為，莫斯科已在俄國境內建立多條生產線，模仿並改進了伊朗技術，目前已不再完全依賴德黑蘭的直接供應。

因此，儘管伊朗軍事工業可能受損，但俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施與城市的空襲行動，預計在短期內不會出現顯著放緩。

報導進一步分析，這場危機對俄羅斯真正的挑戰在於其「大國威信」。繼敘利亞政權動盪、委內瑞拉盟友受挫後，俄羅斯面對伊朗遭受大規模打擊時，除了口頭譴責外，並未展現出實質的軍事支援或保護能力。

專家指出，這種「被動」姿態正向全球，特別是中東國家發出訊號：莫斯科已無力維持其在區域內的傳統主導地位。隨著伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）傳出死訊，可能引發權力更替與地緣政治變化，若德黑蘭未來轉向與西方採取更務實的關係，俄羅斯將失去最重要的戰略夥伴。

雖然中東局勢不穩可能帶動全球油價上漲，讓高度依賴化石燃料出口的俄羅斯經濟暫時獲益，但分析警告，這種短期財政利潤無法抵銷長期戰略損失。

東方研究中心總結，若伊朗無法維持其反西方戰線的戰力，俄羅斯在國際事務中將面臨更嚴峻的孤立。這場針對伊朗的軍事打擊，實質上戳破了莫斯科試圖建立的「反美多極化秩序」泡沫，對其大國形象的傷害恐怕比烏克蘭戰場上的任何一次撤退都更難以修復。

