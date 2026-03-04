以軍擬再攻伊1或2周 紐時曝伊朗曾聯繫CIA提議談判

我的頻道

中央社耶路撒冷4日綜合外電報導
以色列媒體今天報導，以軍計劃在伊朗繼續進行至少1或2周的行動。紐時則披露，在美國聯手以色列開始襲擊伊朗後，曾有伊朗情報人員間接聯繫美國CIA，示意願談判終戰。

法新社引述「以色列時報」（The Times of Israel）的內容報導：「以色列軍方規劃在伊朗繼續行動至少1或2周，目標是在這段期間內，再打擊數以千計的伊朗政權相關目標。」

以色列新消息報網站（Ynet）則在頭條報導中指出：「（以色列軍方）內部預期，還會在伊朗進行至少2周的轟炸。」

上月28日，美國和以色列聯手對伊朗發動大規模攻擊，兩國進行了數百次空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多位軍方高層人士。

伊朗現存領導人在公開場合斷然拒絕與美國總統川普（Donald Trump）談判，以終結美以兩國對伊朗的攻擊。

但「紐約時報」（The New York Times）引述知情官員的說法報導，攻擊開始後的隔天，伊朗情報部門特工曾間接聯絡美國中央情報局（CIA），提議討論結束衝突的條件。

不過，知情官員也說，對於川普政府或伊朗是否真的準備好尋求脫身，美方官員至少在短期內仍抱持懷疑態度。

這項透過第三國情報機構做出的提議也引發關鍵疑問：在德黑蘭政府陷入混亂、領導人接連遭以色列空襲擊中的情況下，是否有任何伊朗官員能夠促成停火協議。

多名中東官員及某個西方國家的官員匿名向紐時透露上述提議，白宮與伊朗官員未回應置評請求，CIA拒絕評論。

紐時並指出，以色列官員希望行動持續數周，好對伊朗軍事能力造成最大損害，甚至可能導致伊朗政府垮台。他們敦促美國無視伊朗的提議，而華府方面目前未認真看待這項提議。

哈米尼 CIA 伊朗

