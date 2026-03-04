我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赫塞斯：美國取得決定性勝利 伊朗完了…今日5件事

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

英國再爆共諜疑雲 英官員：已向中方表達強烈關切

中央社倫敦4日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國內政副大臣賈維斯於2025年11月18日在倫敦下議院發表演說。路透
英國內政副大臣賈維斯於2025年11月18日在倫敦下議院發表演說。路透

英國警方今天逮捕3名涉嫌為中國情報機關提供服務的男子。主責安全事務的英國內政副大臣賈維斯在國會表示，英方官員已分別在倫敦和北京向中方正式提出「外交照會」、表達英方的「強烈關切」。

賈維斯（Dan Jarvis）在國會就最新共諜疑案發表緊急聲明時提到，一旦調查證據確認，中國試圖干預英國的主權事務，英國將對中國施加「嚴厲後果」，並追究「所有」涉案行為人的責任。

賈維斯說，案件涉及「外國對英國民主體制的干預」，包括試圖取得與英國政策制定有關的資訊，並企圖干預英國主權事務。

賈維斯指出，與中國官方有關的行為者從事針對英國民主體制的「秘密活動」；相關活動有「日益增加」的趨勢，英國政府對此持續深感憂慮。

賈維斯強調，英國政府的評估始終如一，且毫不含糊：中國對英國構成「一系列威脅」。

英國警方今天稍早在倫敦和威爾斯地區總計逮捕3名男子，他們涉嫌違反英國「國家安全法」、為中國情報機關提供協助。3人已遭警方拘留，調查工作持續進行。警方總計在倫敦、威爾斯和蘇格蘭地區6處地點執行搜索。

根據警方聲明，近年來，英國的國家安全相關案件「數量顯著增加」。

儘管警方未公布被捕男子身分資料，「衛報」（The Guardian）今天獨家領先援引消息人士說法報導，被捕的3名男子中，有1人是現任執政黨工黨籍國會議員的伴侶，另1人則是前工黨籍國會議員的伴侶。至於第3名男子是否也與國會或國會議員有關，目前仍不明朗。

賈維斯今天在國會被議員問及此事時，以避免影響調查為由，迴避證實被捕男子身分。

英國最近一起較知名國會共諜疑案為2023年3月，一名時任國會議員幕僚、以及一名常態往返英中兩地的教師被捕，兩人都是英國籍。他們涉嫌向中共提供有損英國國家安全和利益的資訊，英國檢警2024年4月正式依間諜相關罪名起訴兩人。兩人自始否認犯罪。

不過，就在案件即將進入審判之際，去年9月，檢方突然宣布撤訴，理由為證據力不足，包括政府官員拒絕在證詞以「敵國」形容中國。檢方的撤訴決定當時在英國政壇引發軒然大波。

英國官方當時提到，中國確實對英國構成「一系列威脅」，但無法僅以單一詞彙「威脅」定調中國，且既有政策文件是將中國整體定調為「挑戰」。

英國去年7月起實施外國影響力登記計畫（FIRS），將俄羅斯、伊朗納入「加強管控」級別，部分國會議員則持續關切政府未來是否也會讓中國列入「加強管控」。

世報陪您半世紀

上一則

伊朗飛行員與敵軍艦同歸於盡？他俄烏衝突就「被戰死」

下一則

🎞️赫塞斯：美國取得決定性勝利 伊朗完了…今日5件事

延伸閱讀

英警依國安法逮捕3男 涉嫌為中國從事間諜活動

英警依國安法逮捕3男 涉嫌為中國從事間諜活動
川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾
英擴大制裁中企 北京強烈不滿促撤銷

英擴大制裁中企 北京強烈不滿促撤銷
英國未參與美以打擊伊朗行動 籲避免局勢升級擴大

英國未參與美以打擊伊朗行動 籲避免局勢升級擴大

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下
魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘
谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽
博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰