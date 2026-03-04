哈米尼國喪延後 伊朗新領袖穆傑塔巴據稱躲過美以空襲

伊朗已故最高領袖哈米尼的次子穆傑塔巴。美聯社

伊朗 宣布，原定今晚起在首都德黑蘭為最高領袖哈米尼 舉行的國喪因「預期人潮空前」而延後。另有消息人士透露，哈米尼的接班人、他的兒子穆傑塔巴躲過美國和以色列 空襲。

法新社報導，伊朗通訊社（IRNA）今天稍早引述伊朗的伊斯蘭發展協調委員會（Islamic Development Coordination Council）聲明表示，伊朗將為在美國和以色列空襲中「殉道」的哈米尼（Ali Khamenei）舉行3天國喪，德黑蘭時間今晚10時起民眾可前往伊瑪目何梅尼大清真寺（Imam Khomeini Grand Mosque）向其遺體致敬。

不過，伊朗國家電視台其後報導，哈米尼的告別式已延後，新的舉行日期將在之後宣布。

至於誰將接班哈米尼，負責遴選伊朗最高領袖的專家會議（Assembly of Experts）成員哈塔米（Ahmad Khatami）今天對伊朗國家電視台表示，他們所有人正在努力，「願上帝保佑我們能盡早選定領袖，已經接近了，但目前是戰爭情勢」。

2名伊朗消息人士今天則告訴路透，穆傑塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）被伊朗建制視為可能的新最高領袖。其中1名人士說：「他還活著，...當最高領袖（哈米尼）被擊斃時，他不在德黑蘭。」

穆傑塔巴是一名中階教士，他與伊朗菁英部隊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的關係密切；其立場強硬，是伊朗神職體系內最具影響力的人士之一。多年來他被視為是哈米尼接班人的首要人選之一。