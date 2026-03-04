疑遭潛艦攻擊 伊朗軍艦斯里蘭卡外海沉沒上百人失蹤

伊朗德納號4日在斯里蘭卡南部加勒市沿岸疑似因潛艦攻擊而沉沒。路透

伊朗 官員表示，一艘載有180名船員的伊朗軍艦4日在印度洋斯里蘭卡 南部外海沉沒，目前32人獲救，搜救任務仍進行中。

自美國與以色列 於2月28日空襲伊朗以來，伊朗海軍持續遭到攻擊，其軍事與安全機構也因此受波及。這艘伊朗軍艦沉沒原因仍未確定，斯里蘭卡海軍與國防部消息人士向路透透露，該艦疑似遭潛艦攻擊。

斯里蘭卡外交部長赫拉斯向國會表示，這艘名為「德納號」的驅逐艦當時行駛於斯里蘭卡的領海外，於當地時間上午5時08分發出遇難訊號，斯里蘭卡隨即派遣海軍艦艇與空軍馳援。

他說，斯里蘭卡軍方救起32名船員，送往南部沿海城市加勒市的醫院。

另一名不願具名的海軍消息人士告訴路透，「目前有79人獲救送醫，其中1人傷勢嚴重，另有101人失蹤，船已沉沒」，還說一人送醫後不治。

斯里蘭卡議員質詢，該艦是否遭美國與以色列攻擊，政府並未立即回應。

斯里蘭卡海軍發言人桑巴斯說，仍持續搜尋剩餘船員，軍方也在沉船水域中發現遺體，「我們沒看到船，不過海面上漂浮著油汙與救生艇」。

赫拉斯表示，雖然事故發生在斯里蘭卡領海外，但該國仍依據國際法海上救援條約行動，「我們是條約的簽署國，故本著人道主義精神介入，這是我們應盡的責任」。

德納號今年2月曾參與在印度舉行的國際海軍演習。