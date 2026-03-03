伊朗海軍基地遭重創 衛星影像揭4軍艦燃燒逾24小時

我的頻道

中央社紐約2日綜合外電報導
一張衛星影像顯示，在美國與以色列與伊朗衝突期間遭到打擊後的班達阿巴斯（Bandar Abbas）港口情況。（路透）
一張衛星影像顯示，在美國與以色列與伊朗衝突期間遭到打擊後的班達阿巴斯（Bandar Abbas）港口情況。（路透）

「紐約時報」分析的衛星影像顯示，伊朗海軍在南部阿巴斯港的基地遇襲。根據今天公布的照片，至少有4艘軍艦冒出濃煙，並已持續燃燒逾24小時。現場目前未見明顯的搶救行動跡象。

紐約時報（The New York Times）報導，昨天上午拍攝的影像畫面包括兩艘正在燃燒的巡防艦，其中一艘位於乾船塢。其他軍艦及海上基地艦馬克蘭號（IRINS Makran）也冒出濃煙，後者是伊朗最大型軍艦之一。

美國和以色列2月28日對伊朗展開攻勢數小時前，一名海軍分析人士才指出，伊朗海軍並未對其船艦進行疏散或防護作業。

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）自衛星公司星球實驗室（Planet Labs）取得阿巴斯港（Bandar Abbas）的夜間影像，其中可見伊朗位於當地的海軍基地嚴重受損，馬克蘭號也有起火情形。

阿巴斯港不只是伊朗海軍的主要總部，也是伊朗控制荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的關鍵設施。

比對3月2日及先前的衛星影像，可能有1艘、甚至2艘巡防艦級軍艦遇襲。這些艦艇顯然是阿巴斯港最具戰略價值的打擊目標之一。

美國總統川普（Donald Trump）表示，「殲滅」伊朗海軍力量是華府所謂「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的核心目標，且目前已有10艘伊朗艦艇被「擊毀」。

華府 伊朗 以色列

