我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以攻伊 跌破一眾中國專家眼鏡…反著聽就對了？

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

分析：川普攻伊朗削弱中國戰略資產 破壞北京台海布局

中央社華盛頓1日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

華府智庫哈德遜研究所研究員里布瓦撰文分析，鑒於伊朗長期被北京打造為結構性戰略資產，牽制美軍太平洋資源，美國和以色列聯手襲擊伊朗是破壞中國布局，拔除北京在台海棋局中布下的外援。

里布瓦（Zineb Riboua）在哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平與安全中心擔任研究員，她以「伊朗問題核心是中國」（The Iran Question Is All About China）為題撰文指出，德黑蘭固然常被貼上「核擴散問題製造者、恐怖主義贊助者、區域秩序破壞者」標籤，然而若不從中國的大戰略角度切入，就無法看清局勢全貌。

里布瓦表示，事實上，北京多年來斥資數以十億計美元，讓伊朗成為其戰略布局的結構性資產，中東局勢發展全都環繞著這個事實轉動。

因此「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）意義重大，成為首場威脅切斷這項資產的美國軍事行動。透過直接打擊伊朗，美國總統川普（Donald Trump）政府不論是有意為之還是連帶後果，都在拆解中國區域架構的一根支柱。

里布瓦提到，2025年6月，以色列發動「崛起雄獅行動」（Operation Rising Lion），在為期12天的精準打擊中摧毀伊朗鈾濃縮設施，擊斃30多名高階指揮官及十幾位核科學家，並促使美國直接攻擊3處核設施。

伊朗營造40多年的嚇阻神話於短短兩週內崩解。同年12月底，因經濟崩盤與政府威信掃地，伊朗全國31個省分爆發1979年以來最大規模示威。

根據里布瓦，中國供應商被發現向伊朗運送逾1000公噸的飛彈推進劑關鍵原料過氯酸鈉，其數量足以重建以色列花12天所摧毀的大部分彈道飛彈庫存。

里布瓦指出，石油是這整段關係的起點。中國以大幅折扣購買約9成的伊朗原油出口，這些貨物由一支幽靈船隊運送，透過關閉應答器、改換產地標籤來躲避美國制裁。

自2021年以來，這些採購金額累計已超過1400億美元，讓中國成為伊朗得以避免破產的主要支撐力量。

里布瓦表示，這項安排對北京而言堪稱完美。中國不僅能為國內工業取得低價石油，與按市場價格向其他供應商採購相比，每年更可省下數十億美元。

在科技層面，里布瓦寫道，華為與中興通訊承建伊朗大部分的電信基礎設施。早在2010年，中興通訊便簽署價值1.3億美元的合約，在伊朗國營電話與網際網路系統加裝監控系統。

雙方合作進一步擴展至人工智慧（AI）人臉辨識攝影機、深度封包檢測（DPI）工具以及集中式流量管理系統。伊朗的「國家資訊網」（National Information Network），這個由國家控制、逐步切斷公民與開放網際網路連結的國內內網，即是以中國「防火長城」為範本，並在中國技術協助下建構而成。

根據里布瓦，伊朗對中國的價值不僅止於能源與科技，還延伸至代理人戰爭的領域。以紅海局勢為例，2023年底，伊朗支持的葉門青年運動（Houthi）在曼德海峽（Bab el-Mandeb）對商船發動攻擊，短短3個月內，經由紅海的貨櫃運輸量下滑90%。

在最初7個月內，價值約1兆美元的貨物運輸受到干擾。船舶被迫繞行非洲好望角，航程延長近兩週，燃料成本增加約100萬美元，進而推高亞歐之間的運費。

里布瓦表示，美國為應對此事付出了沉重代價。美軍不僅部署航空母艦打擊群，還持續空中作戰行動長達數月之久，每枚攔截彈成本為100萬至400萬美元。截至2025年中，這場行動已削減美國約1/4的高階攔截彈庫存。

美國在維護紅海航道安全上每多花1美元，就等於少了1美元可用於建造潛艦、建設太平洋基地或為台灣緊急突發事件制定應變計畫。

里布瓦還寫道，中國以商業耐性與外交野心，介入這場不確定局勢。如今，沙烏地阿拉伯的最大石油買家是中國，阿拉伯聯合大公國更將華為技術整合至其關鍵科技基礎設施。

從港口、鐵路、5G網路到智慧城市，中國企業的建設足跡遍及波斯灣。2023年3月，北京促成沙烏地阿拉伯與伊朗關係正常化，這項外交壯舉宣告中國已成中東的「權力掮客」。

里布瓦強調，「這其實關乎台灣」，川普發動「史詩怒火行動」並不只是為了懲罰伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的屠殺行徑，也是因為美國每多花一年處理德黑蘭，北京就在太平洋多贏得一年的布局時間。

「中東局勢的走向，將決定美國是否能在本世紀最具決定性的對抗中勝出，即中國對台灣採取的行動。」

里布瓦首先分析能源因素。中國約有7成石油依賴進口，且大部分需經過馬六甲海峽。一旦爆發台海衝突，這些海上航道將成為爭奪之地。

北京屆時將需要能源的替代性供應途徑，並向西求助伊朗、俄羅斯或任何願在美元體系外販售石油的波斯灣國家。中東若進入北京的經濟軌道，中國在衝突發生時便能具備美方無法動搖的戰略能源儲備。

第二，美國無法同時應對兩個戰區的戰爭，紅海行動已證明這點。如果對中東進行永久性危機管理，美軍在船艦、飛機和彈藥上的消耗，將削弱其在太平洋的嚇阻能力。

第三，如果爆發台海危機，美國將需要盟國透過制裁、金融孤立及技術封鎖，讓中國付出慘痛代價。這套同盟策略能否奏效，取決於產油國是否參與。

如果沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國與中國經濟體系連結過深，拒絕於太平洋戰爭期間削減對北京的石油供應，那麼整套制裁架構將在最關鍵時刻瓦解。

里布瓦最後強調，伊朗問題從來就不只關乎伊朗。只要將伊朗從複雜局勢中剔除，中國就會失去為台海衝突所布下的關鍵棋子。

若不解決伊朗問題，中東就會繼續淪為北京精心布置的戰略誘餌：一個讓美國既無法完全抽身，也無法長期駐守的第二戰線。川普的打擊行動似乎顯示他已意識到，「通往太平洋之路必先跨越德黑蘭」。

世報陪您半世紀

伊朗 以色列 彈道飛彈

上一則

義大利防長杜拜度假遇戰火 在野黨轟狀況外應下台

下一則

遭伊朗無人機攻擊 傳沙烏地阿拉伯最大煉油廠暫停運作

延伸閱讀

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈
荷姆茲海峽關閉殺傷力？不只全球通膨飆 最糟經濟衰退

荷姆茲海峽關閉殺傷力？不只全球通膨飆 最糟經濟衰退
紐時：伊朗不再威脅鄰國 地緣影響力暴跌堪比蘇聯解體

紐時：伊朗不再威脅鄰國 地緣影響力暴跌堪比蘇聯解體
攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父