分析：川普攻伊朗削弱中國戰略資產 破壞北京台海布局

華府智庫哈德遜研究所研究員里布瓦撰文分析，鑒於伊朗 長期被北京打造為結構性戰略資產，牽制美軍太平洋資源，美國和以色列 聯手襲擊伊朗是破壞中國布局，拔除北京在台海棋局中布下的外援。

里布瓦（Zineb Riboua）在哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平與安全中心擔任研究員，她以「伊朗問題核心是中國」（The Iran Question Is All About China）為題撰文指出，德黑蘭固然常被貼上「核擴散問題製造者、恐怖主義贊助者、區域秩序破壞者」標籤，然而若不從中國的大戰略角度切入，就無法看清局勢全貌。

里布瓦表示，事實上，北京多年來斥資數以十億計美元，讓伊朗成為其戰略布局的結構性資產，中東局勢發展全都環繞著這個事實轉動。

因此「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）意義重大，成為首場威脅切斷這項資產的美國軍事行動。透過直接打擊伊朗，美國總統川普（Donald Trump）政府不論是有意為之還是連帶後果，都在拆解中國區域架構的一根支柱。

里布瓦提到，2025年6月，以色列發動「崛起雄獅行動」（Operation Rising Lion），在為期12天的精準打擊中摧毀伊朗鈾濃縮設施，擊斃30多名高階指揮官及十幾位核科學家，並促使美國直接攻擊3處核設施。

伊朗營造40多年的嚇阻神話於短短兩週內崩解。同年12月底，因經濟崩盤與政府威信掃地，伊朗全國31個省分爆發1979年以來最大規模示威。

根據里布瓦，中國供應商被發現向伊朗運送逾1000公噸的飛彈推進劑關鍵原料過氯酸鈉，其數量足以重建以色列花12天所摧毀的大部分彈道飛彈 庫存。

里布瓦指出，石油是這整段關係的起點。中國以大幅折扣購買約9成的伊朗原油出口，這些貨物由一支幽靈船隊運送，透過關閉應答器、改換產地標籤來躲避美國制裁。

自2021年以來，這些採購金額累計已超過1400億美元，讓中國成為伊朗得以避免破產的主要支撐力量。

里布瓦表示，這項安排對北京而言堪稱完美。中國不僅能為國內工業取得低價石油，與按市場價格向其他供應商採購相比，每年更可省下數十億美元。

在科技層面，里布瓦寫道，華為與中興通訊承建伊朗大部分的電信基礎設施。早在2010年，中興通訊便簽署價值1.3億美元的合約，在伊朗國營電話與網際網路系統加裝監控系統。

雙方合作進一步擴展至人工智慧（AI）人臉辨識攝影機、深度封包檢測（DPI）工具以及集中式流量管理系統。伊朗的「國家資訊網」（National Information Network），這個由國家控制、逐步切斷公民與開放網際網路連結的國內內網，即是以中國「防火長城」為範本，並在中國技術協助下建構而成。

根據里布瓦，伊朗對中國的價值不僅止於能源與科技，還延伸至代理人戰爭的領域。以紅海局勢為例，2023年底，伊朗支持的葉門青年運動（Houthi）在曼德海峽（Bab el-Mandeb）對商船發動攻擊，短短3個月內，經由紅海的貨櫃運輸量下滑90%。

在最初7個月內，價值約1兆美元的貨物運輸受到干擾。船舶被迫繞行非洲好望角，航程延長近兩週，燃料成本增加約100萬美元，進而推高亞歐之間的運費。

里布瓦表示，美國為應對此事付出了沉重代價。美軍不僅部署航空母艦打擊群，還持續空中作戰行動長達數月之久，每枚攔截彈成本為100萬至400萬美元。截至2025年中，這場行動已削減美國約1/4的高階攔截彈庫存。

美國在維護紅海航道安全上每多花1美元，就等於少了1美元可用於建造潛艦、建設太平洋基地或為台灣緊急突發事件制定應變計畫。

里布瓦還寫道，中國以商業耐性與外交野心，介入這場不確定局勢。如今，沙烏地阿拉伯的最大石油買家是中國，阿拉伯聯合大公國更將華為技術整合至其關鍵科技基礎設施。

從港口、鐵路、5G網路到智慧城市，中國企業的建設足跡遍及波斯灣。2023年3月，北京促成沙烏地阿拉伯與伊朗關係正常化，這項外交壯舉宣告中國已成中東的「權力掮客」。

里布瓦強調，「這其實關乎台灣」，川普發動「史詩怒火行動」並不只是為了懲罰伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的屠殺行徑，也是因為美國每多花一年處理德黑蘭，北京就在太平洋多贏得一年的布局時間。

「中東局勢的走向，將決定美國是否能在本世紀最具決定性的對抗中勝出，即中國對台灣採取的行動。」

里布瓦首先分析能源因素。中國約有7成石油依賴進口，且大部分需經過馬六甲海峽。一旦爆發台海衝突，這些海上航道將成為爭奪之地。

北京屆時將需要能源的替代性供應途徑，並向西求助伊朗、俄羅斯或任何願在美元體系外販售石油的波斯灣國家。中東若進入北京的經濟軌道，中國在衝突發生時便能具備美方無法動搖的戰略能源儲備。

第二，美國無法同時應對兩個戰區的戰爭，紅海行動已證明這點。如果對中東進行永久性危機管理，美軍在船艦、飛機和彈藥上的消耗，將削弱其在太平洋的嚇阻能力。

第三，如果爆發台海危機，美國將需要盟國透過制裁、金融孤立及技術封鎖，讓中國付出慘痛代價。這套同盟策略能否奏效，取決於產油國是否參與。

如果沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國與中國經濟體系連結過深，拒絕於太平洋戰爭期間削減對北京的石油供應，那麼整套制裁架構將在最關鍵時刻瓦解。

里布瓦最後強調，伊朗問題從來就不只關乎伊朗。只要將伊朗從複雜局勢中剔除，中國就會失去為台海衝突所布下的關鍵棋子。

若不解決伊朗問題，中東就會繼續淪為北京精心布置的戰略誘餌：一個讓美國既無法完全抽身，也無法長期駐守的第二戰線。川普的打擊行動似乎顯示他已意識到，「通往太平洋之路必先跨越德黑蘭」。