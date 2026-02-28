我的頻道

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消對台軍售

美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐會有美軍犧牲

美以轟炸伊朗 多國促降溫 尊重國際法

編譯劉忠勇／綜合外電
以色列發動攻擊後，德黑蘭市中心冒出濃煙。歐新社
以色列發動攻擊後，德黑蘭市中心冒出濃煙。歐新社

以色列和美國周六對伊朗發動攻擊，使中東再陷軍事對抗；美國總統川普矢言摧毀德黑蘭的飛彈軍火庫，力阻發展核武。

以下為國際社會對這次攻擊的回應：

俄羅斯外交部表示，俄國外交部長拉夫羅夫周六和伊朗外交部長阿拉格奇通話，譴責了美國與以色列對伊朗發動的襲擊。

俄國外交部在聲明中指出，拉夫羅夫「譴責美、以兩國對伊朗發動無端武裝攻擊，此舉違反國際法原則和規範，並完全罔顧對區域及全球穩定與安全造成的嚴重後果」。

黎巴嫩總理薩萊姆

「我重申，我們絕不接受任何人將國家拖入危及國家安全和團結的冒險之中。」

挪威外交部長艾德

「以色列將這次攻擊描述為預防性打擊，但這並不符合國際法。預防性攻擊必須基於迫在眉睫的威脅。」

法國總統馬克宏

馬克宏呼籲聯合國安全理事會召開緊急會議，並表示美國、以色列和伊朗之間戰爭爆發，對國際和平與安全將造成「嚴重後果」。

馬克宏在 X平台發文：「目前的局勢升級對所有人而言都很危險。這種情況必須停止。伊朗政權必須明白，現在除了真誠談判以終止其核武和彈道飛彈計畫，以及停止破壞區域穩定的行動外，已別無選擇，」。

「這對於中東地區每個人的安全而言，絕對極其重要。」

西班牙總理桑傑士

桑切斯在社群媒體平台 X 上發文：「我們要求立即緩和局面，並完全尊重國際法。」

烏克蘭外交部

烏克蘭外交部說：「當前事件的起因，正是伊朗政權的暴力和有恃無恐，特別是針對和平抗議者的殺戮與鎮壓，這些情況在近幾個月來尤為普遍。」

