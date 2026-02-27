我的頻道

美國出兵攻擊伊朗？川普：尚未最後決定 但是…

劉美賢之父：放養的冠軍 不被成績定義

中東緊張 德籲國民勿赴以色列、土耳其取消飛伊朗航班

中央社華盛頓/柏林/伊斯坦堡27日綜合外電報導
美國總統川普今天指出，他對伊朗在談判中的立場感到不滿，但尚未決定是否要動武。由於中東局勢緊張，德國「強烈」建議國民勿前往以色列土耳其也取消多班飛往德黑蘭航班。

綜合法新社報導，川普對記者表示：「我不滿他們不願意給我們我們必須要的東西，所以我並不高興。」

由於川普可能對伊朗發動攻擊，導致中東局勢緊張。德國外交部今天「強烈」建議本國公民不要前往以色列，並提高旅遊警示等級。

德國外交部消息人士證實，之前警示僅適用以色列部分地區，如今擴及全境。

美國稍早批准撤離駐以色列大使館的非緊急人員。此舉發生在阿曼居中斡旋美伊最新一輪會談的隔天。這次會談被視為避免戰爭的最後努力。儘管初期出現審慎樂觀氣氛，但德黑蘭警告華府，若要達成協議，必須放棄「過度要求」。

土耳其伊斯坦堡機場今晚取消多班飛往德黑蘭的航班。

伊斯坦堡機場表示，土耳其航空（Turkish Airlines）及兩家伊朗航空公司飛往伊朗首都的航班均已取消。

此外，一班原訂28日清晨飛往伊朗北部大不里士（Tabriz）的土耳其航空班機也已取消。

伊朗 土耳其 以色列

