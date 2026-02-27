我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

吹哨者披露中國如何在本土及海外監視公民 包括在美國

日本皇位僅限男性繼承 日相高市反對修改規定

中央社東京27日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本首相高市早苗今天在國會答詢時表示，反對修改日本皇室的男性繼承規定。這番言論是她本月率領自民黨在眾議院選舉大勝過後，針對這項議題最明確的表態。

日本皇室目前僅3人具有皇位繼承資格，依序為60歲的秋篠宮文仁親王（日皇德仁的弟弟）、文仁的兒子悠仁親王，以及90歲的常陸宮正仁親王（德仁的叔叔）。年輕一輩的繼承人僅剩目前19歲的悠仁。

法新社報導，隨著日本皇位繼承危機日益迫近，這個議題引發愈來愈多討論。

高市今天表示，她尊重專家小組在2021年討論此事的結果，認為「將繼承資格限制於皇室男性後裔是適當的」。她說，「政府與我本人都尊重這份報告」。

她先前曾警告，修改皇位繼承規定「迫在眉睫」，雖然這可能意味著皇室「收養」新成員。

她本月20日發表施政方針演說期間，提到穩定的皇位繼承方法時表示，「期待在國會深入討論，並朝修改皇室典範前進」。

日本在傳統上僅限男性能延續皇室血脈，而這項規定根據傳說可追溯至2600年前，不過民調顯示，民眾對女性登上皇位的支持度很高。

日皇德仁有一個女兒愛子內親王，不過她因為現行規定而不具繼承資格。

日本已經討論皇位繼承問題數十年，日本政府曾在2005年的重要會議建議，應該不分性別，由長子或長女繼承皇位。這似乎為愛子登上皇位鋪路，但隔年德仁的姪子悠仁出生後，這個討論就戛然而止。

2021年，日本政府任命的專家會議建議考慮允許皇室「收養」男性遠親，但是這些男性是否願意放棄事業與自由來延續皇室血脈，仍不明朗。

世報陪您半世紀

日本 高市早苗 民調

上一則

澤倫斯基：下輪美烏俄三方會談可能於3月初舉行

下一則

伊朗幣140萬換1美元 學者：經濟不透明將國家推向崩潰

延伸閱讀

引進AI但不裁員？瑞穗金融集團計劃10年取代5,000行政職 盤算曝光

引進AI但不裁員？瑞穗金融集團計劃10年取代5,000行政職 盤算曝光
OpenAI報告：中疑發動網路特戰 對象包括日相高市

OpenAI報告：中疑發動網路特戰 對象包括日相高市
中國執法部門疑透過AI發動網路特戰 OpenAI報告全揭露

中國執法部門疑透過AI發動網路特戰 OpenAI報告全揭露
美智庫：中國假消息干擾全球選舉內政 高市川普在內

美智庫：中國假消息干擾全球選舉內政 高市川普在內

熱門新聞

銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
在墨西哥哈利斯科州巴亞爾塔港，一場軍事行動爆發，政府消息人士稱，墨西哥毒梟歐塞奎拉在行動中被擊斃。 路透

從警察到墨西哥頭號毒梟 歐塞奎拉傳奇人生落幕

2026-02-23 12:53

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件