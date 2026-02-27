我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

吹哨者披露中國如何在本土及海外監視公民 包括在美國

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

編譯易起宇／綜合外電
新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社
新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡副總理顏金勇26日表示，該國去年總生育率下滑至歷來新低的0.87，低於前兩年的0.97，若不採取新措施，該國人口將從2040年代初期開始下滑。

亞洲新聞台報導，顏金勇表示，低出生率和人口老化將在未來幾年「深刻地重塑」新加坡的社會和經濟。去年新加坡的新生兒只有約2.75萬人，為該國史上最低數字。整體趨勢也令人十分堪憂。結婚率已逐年下滑，結了婚的民眾生的小孩也變少，或者不生。

他表示，新加坡的人口老化速度也變得比以前更快。去年65歲以上國民約占總人口的五分之一，遠高於2015年的八分之一。「這是一項關乎存亡的挑戰。」

新加坡總理公署部長英蘭妮（Indranee Rajah）表示，為了改變總生育率的趨勢，這個議題不能只靠政策措施解決，「我們需要的是重塑婚姻和育兒觀念」。

她表示，新加坡必須重塑三個方面的概念：如何看待和支持結婚和生育、如何改善職場環境來做到協調工作與家庭的平衡，以及每個人能夠如何一起參與。政府將與相關部門組成新的工作小組，全盤研究這些議題，並與公部門成員、企業和民眾廣泛合作。

少子化問題顯然已成為至少亞洲國家面臨的普遍挑戰。據日本厚生勞動省初步統計，日本去年出生人數約為70.5萬人，為連續第10年下滑；而據內政部最新數據，台灣去年新生兒數約為10.8萬人，也同樣連10年下降，並透露生育率可能守不住0.8，國發會則估計台灣2025年生育率為0.87。南韓資料及統計部初步數據則顯示，南韓去年總生育率為0.8，雖比2023和2024年的0.72和0.75回升，但在全球仍然是末段班。

世報陪您半世紀

新加坡 南韓 日本

上一則

英國會廣場邱吉爾雕像遭破壞 紅漆寫上挺巴勒斯坦標語

下一則

澤倫斯基：下輪美烏俄三方會談可能於3月初舉行

延伸閱讀

韓籍首位 南韓導演朴贊郁出任坎城影展評審團主席

韓籍首位 南韓導演朴贊郁出任坎城影展評審團主席
記憶體需求激增 南韓股市躍升第9大市場

記憶體需求激增 南韓股市躍升第9大市場
新加坡緊貼共撐傘…黃曉明爆新戀情 新歡疑小22歲歌手

新加坡緊貼共撐傘…黃曉明爆新戀情 新歡疑小22歲歌手
Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲

Google將為其印度新AI中心鋪海纜 連新加坡南非澳洲

熱門新聞

銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
在墨西哥哈利斯科州巴亞爾塔港，一場軍事行動爆發，政府消息人士稱，墨西哥毒梟歐塞奎拉在行動中被擊斃。 路透

從警察到墨西哥頭號毒梟 歐塞奎拉傳奇人生落幕

2026-02-23 12:53

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件