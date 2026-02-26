我的頻道

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

感冒要多吃、發燒要少吃？專家怎麼說

捲入艾普斯坦醜聞 世界經濟論壇執行長宣布辭職

中央社蘇黎世26日綜合外電報導
世界經濟論壇（WEF）總裁暨執行長布倫德（Borge Brende）26日宣布辭職。歐新社
世界經濟論壇（WEF）總裁暨執行長布倫德（Borge Brende）26日宣布辭職。歐新社

世界經濟論壇（WEF）總裁暨執行長布倫德（Borge Brende）今天宣布辭職。幾周前，該論壇針對他與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係展開獨立調查。

路透報導，布倫德2017年接任世界經濟論壇總裁。在美國司法部披露相關紀錄顯示，挪威籍的布倫德曾與艾普斯坦進行過3次商務晚餐，並曾透過電子郵件和簡訊與這位身敗名裂的金融家聯繫後，他隨即發表聲明宣布辭職。

曾任挪威外交部長的布倫德表示：「經過慎重考慮，我決定辭去世界經濟論壇總裁兼執行長一職。在這裡的8年半時光，對我而言意義非凡、獲益良多。」

世界經濟論壇發布的聲明中並未提及艾普斯坦。然而，布倫德對挪威媒體表示，他對自己處理與該名美國人（艾普斯坦）往來的方式感到抱歉，且不希望此事干擾在達沃斯（Davos）舉辦的論壇運作。

布倫德先前表示，他在2018年首次與艾普斯坦會面前，對他過往背景與犯罪行為並不知情，並對當時未更徹底調查對方的背景感到後悔。

布倫德決定辭職，是因為艾普斯坦相關醜聞不斷曝光。艾普斯坦早在2008年因勸誘未成年人賣淫而被定罪，此案接連揭露的內幕已在政商名流圈、甚至英國王室中掀起巨大波瀾。

