OpenAI揭露中國人士利用ChatGPT策畫抹黑高市早苗

中央社東京26日專電
日本首相高市早苗。（路透）
聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最新報告指出，一名被認為與中國當局有關的人士，曾試圖利用ChatGPT協助策劃針對日本首相高市早苗的抹黑行動。OpenAI表示，已停用該名使用者帳號。報告也評估，針對高市的抹黑操作效果有限。

朝日新聞報導，根據OpenAI報告，該名人士定期要求ChatGPT編輯與整理一項名為「網路特別作戰」的中國影響工作活動進展報告。去年10月中旬，對方更曾徵詢OpenAI，要求對一份削弱高市早苗政治聲譽的報告給出建議。

該人士的原始計畫內容包括，在社群媒體上發布並擴散批評高市的言論；批判高市對外國移民的立場，並假扮外國居民設立假帳號，向日本政治人物發送投訴；指控高市具有極右傾向等。對此，ChatGPT拒絕提供相關協助，雙方對話一度中止。

OpenAI指出，依照平台使用規範，禁止涉及政治運動、干涉國內外選舉、妨礙政治參與、威脅恐嚇、騷擾或誹謗等行為。

不過，報告也顯示，該名人士在去年10月底再次要求ChatGPT潤飾同一項計畫的進展報告，顯示相關行動並未因ChatGPT拒絕協助而停止。文件中並提及曾「向一名不知名的日本網紅尋求協助」，顯示行動可能已在推進。

報告進一步指出，「網路特別作戰」的目標範圍不僅限於中國國內人士，也涵蓋全球反體制人士及外國領袖，屬於一項以多元戰術展開的「大規模影響行動」。具體手法橫跨微博、微信等中國社群平台，以及超過300個海外社群媒體平台，動用數千個帳號進行操作。

不過，OpenAI報告評估這項作戰的「效果」參差不齊。其中，針對高市早苗的相關操作，絕大多數貼文瀏覽數有限，推測未能有效觸及預定目標族群。

OpenAI強調，「無法完全證實或反駁該人士的所有說法」，但也指出，該人士的部分行為模式與網路上可觀察到的活動高度相似。

對於這則新聞，有日本網友表示，「社群媒體上能看到許多帳號使用日本人少見的表達方式或帳號名稱，頻繁發表批評高市首相的貼文」、「針對高市的批評留言多得異常，但（眾議院）選舉卻拿下7成議席。批評留言的數量與按讚數，和實際獲得的議席數差距太大了，讓人不得不懷疑」，以及「連間諜都派不上用場，只好向人工智慧（AI）求助了。」

