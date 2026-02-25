我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

美貿易代表：對中關稅稅率擬維持 部分國家或高於15%

韓法院判尹錫悅無期徒刑 特檢組提上訴

中央社首爾25日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓國特別檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk，譯音）。歐新社
韓國特別檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk，譯音）。歐新社

韓國前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）日前因內亂罪，遭韓國法院判處無期徒刑，負責本案的特別檢察組今天表示，已對此提出上訴。

韓聯社報導，由特別檢察官趙垠奭（Cho Eun-suk，譯音）領導的特檢組表示，上訴理由為事實認定錯誤、誤解法理及量刑不當。

尹錫悅原本被內亂特檢組求處死刑。法院上周認定，尹錫悅於2024年12月3日短暫實施戒嚴時，主導內亂行動，判處無期徒刑。

法院表示，尹錫悅在宣布戒嚴後，派遣軍隊進入國會大樓，意圖癱瘓國會，該行為符合憲法對內亂的定義。

不過，法院也認定尹錫悅是在2024年12月1日決定宣布戒嚴，駁回特檢組稱尹錫悅籌劃行動超過1年的主張。

特檢組也就同案其他被告的判決提出上訴，包括前國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）、前國家警察廳長趙志浩（Cho Ji-ho）、前首爾警察廳長金峰植（Kim Bong-sik）。金龍顯遭判處30年有期徒刑，趙志浩被判刑12年，金峰植則為10年。

尹錫悅的法律團隊昨天也就無期徒刑判決提出上訴。

世報陪您半世紀

尹錫悅 戒嚴 死刑

上一則

日政府證實日本人遭伊朗拘捕 媒體稱為NHK支局長

下一則

烏俄戰爭4周年赫爾辛基點燭 青年籲國際勿忘

延伸閱讀

割毀10多面國旗…台灣國成員上訴駁回 有罪定讞

割毀10多面國旗…台灣國成員上訴駁回 有罪定讞
內亂案一審逃過死刑 南韓前總統尹錫悅今提出上訴

內亂案一審逃過死刑 南韓前總統尹錫悅今提出上訴
香港中大學生為宏福苑火災聯署 遭開除學籍後提上訴

香港中大學生為宏福苑火災聯署 遭開除學籍後提上訴
內亂罪一審判無期 南韓前總統尹錫悅：戒嚴為救國、未改初衷

內亂罪一審判無期 南韓前總統尹錫悅：戒嚴為救國、未改初衷

熱門新聞

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26

超人氣

更多 >
谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店
中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員勸阻 下場...

中國孩童朝海獅丟沙石 不理巡邏員勸阻 下場...
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年