報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

日本男子稱憧憬美軍 持偽造證件闖橫須賀基地被逮

中央社東京20日專電
一名長期派駐伊拉克的日本籍男子涉嫌使用偽造身分證明卡，非法進入位於神奈川縣的美國海軍橫須賀基地，已遭警方依涉嫌違反「刑事特別法」逮捕。涉案男子經證實，是日本大型商社住友商事的員工。

日本經濟新聞、產經新聞報導，神奈川縣警方指出，該男子自2023年左右長期派駐伊拉克，每隔數月會返回日本一次。

他涉嫌於去年10月左右返日期間，持偽造身分證明卡通過美軍基地大門，非法進入基地內部。警方昨天在男子從海外返國時將他逮捕，並以違反「刑事特別法」移送偵辦。

警方透露，45歲的涉案男子供稱，「因為憧憬美軍，所以才進入基地」，不過實際動機仍待釐清。

除了橫須賀基地，警方也掌握線索，顯示他過去曾以類似手法，多次出入同樣位於神奈川縣的美軍厚木基地。

此外，辦案人員發現，男子曾在基地內租用汽車，該車輛之後被確認行駛於東京都內等地。

住友商事今天在官網發表聲明，證實嫌犯為自家員工，並表示「公司嚴肅看待此次事件，將全面配合警方調查。對於造成社會各界擔憂與困擾，深表歉意」。

「刑事特別法」是依據「日美安保條約」制定，除禁止擅闖駐日美軍基地與管制區域外，也涵蓋以不正當手段蒐集美軍機密情報、破壞軍用物資等行為。過去在沖繩美軍普天間飛行場遷移至名護市邊野古引發抗議行動時，有過適用該法的案例。

報導提到，神奈川縣警方近期將以違反「刑事特別法」，對該男子展開全面調查，除追查偽造證件來源外，重點將釐清他多次進入美軍設施的意圖。

日本

歐洲強化國防承擔 川普警告若排擠美軍工將報復

日本外相國會演說 強調台灣海峽和平穩定重要性

