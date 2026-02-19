我的頻道

劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

CNN：要不要打伊朗 成川普二度執政以來兩難抉擇

自民黨支持率時隔4年重返3字頭 高市內閣聲勢續漲

中央社東京19日專電
日本首相高市早苗。(歐新社)
日本時事通信社於13日至16日進行2月民調顯示，自民黨支持率較上月大幅上升7.6個百分點，來到30.1%。這是自岸田文雄內閣的2022年4月以來，自民黨支持率時隔約4年站上3字頭。

去年10月高市內閣成立後，支持率一直在2字頭徘徊，隨著眾議院選舉大勝，黨勢明顯回溫。

高市內閣支持率則上升2.8個百分點至63.8%，與去年11月並列為最高紀錄。不支持率也增加3.3個百分點，來到18.4%。

在眾議院選舉結果方面，自民黨單獨取得超過2/3席次，能在眾議院重新表決並通過曾遭參議院否決的法案。對此，39.5%的受訪者認為「這是好事」，32.7%則表示「不認為是好事」，評價呈現分歧。

關於未來政權架構的選擇，最多人支持「繼續與日本維新會維持聯合執政」（36.9%）。其次為「自民與維新聯盟，並納入部分在野黨」（19.9%），以及「自民黨單獨執政」（16.1%）。主張「改與維新會以外政黨重新組閣」者僅占7.0%。

若僅限於自民黨與維新會支持者，自民支持者中有49.3%、維新支持者中更高達70.4%希望維持現行聯合政權。

各政黨支持率方面，自民黨居首，其次為中道改革聯合6.3%，之後依序為國民民主黨3.6%、參政黨2.6%、維新會2.4%、未來團隊2.2%、共產黨2.0%、公明黨0.9%、令和新選組0.8%、日本保守黨0.8%、立憲民主黨0.7%、社民黨0.3%。

本次調查以全國18歲以上2000人為對象，採個別面訪方式進行，有效回收率為55.7%。

眾議院 日本 民主黨

波蘭總理促公民立即離開伊朗：之後要撤離恐不再可能

德國傳考慮添購超過35架F-35戰機 柏林當局否認

