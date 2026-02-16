我的頻道

NBC女主播母親遭綁架 疑似找到嫌犯手套…今日5件事

葉問是他師祖 李梅山在美國開創詠春拳小武林

英男涉殺韓國女學生入獄23年 BBC：新證據指向警方構陷

中央社倫敦16日綜合外電報導
一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪並已服刑23年的英國男子，可能是遭到警方構陷。示意圖。Image by Pexels from Pixabay
英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪並已服刑23年的英國男子，可能是遭到警方構陷。

BBC的團隊發現，在英國男子班基特（Omar Benguit）涉嫌殺害韓國女學生申鍾玉（Jong-Ok Shin，音譯）的審判中，警方早已知曉，檢方主要證人的證詞與監視器畫面存在直接矛盾。

檢方當年用以支持起訴的其餘13名證人已告訴BBC，警方曾對他們施壓，要求他們在法庭上誇大陳述或說謊。

英國多塞特郡（Dorset）警方未正面回應關於員警構陷班基特的指控，僅強調相關調查執行得相當「徹底、詳盡且非常複雜」。

申鍾玉2002年自波茅斯（Bournemouth）一間夜店步行返家時遇刺身亡。班基特有毒品成癮問題及持刀犯罪前科，他2005年在第3次審判中被定罪，陪審團在前兩次審理中均無法就裁決達成共識。

BBC已調查此案9年，過去曾報導部分證人承認自己在遭到警方施壓後做出偽證。

廣角鏡節目最新調查發現，儘管警方知道一位已被證明說謊的證人的說法與監視器畫面有所矛盾，仍以她的證詞為基礎建構案情。

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45

