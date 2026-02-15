美伊2/17第2輪核談判 伊朗外長率團赴日內瓦

我的頻道

中央社德黑蘭15日綜合外電報導
伊朗外交部長阿拉奇(中)帶隊參加與美國的會談。(美聯社)
伊朗與美國重啟會談，本周稍晚將在日內瓦展開第二輪談判。伊朗外交部指出，部長阿拉奇今天為此啟程前往瑞士

法新社報導，外交部在聲明中指出，「阿拉奇（Abbas Araghchi）周日深夜率外交和技術代表團離開德黑蘭前往日內瓦，以進行第二輪核談判並且展開多項外交磋商」、「伊朗－美國周二（17日）將在阿曼調解和協助下進行核談判」。

外交部聲明表示，在日內瓦期間，阿拉奇預計將與瑞士和阿曼外長，以及國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）和其他國際官員會談。

以色列去年6月對伊朗展開轟炸、引發為期12天戰爭，導致德黑蘭和華府協商破局。雙方於本月6日在阿曼首都馬斯開特（Muscat）重啟談判。

伊朗逾400公斤純度60%濃縮鈾庫存下落不明，核檢查人員上一次見到這批庫存是在去年6月。

與此同時，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他上周告訴美國總統川普，美國與伊朗達成的任何協議，內容都必須包括摧毀伊朗核基礎設施，而不僅僅是停止濃縮過程。

伊朗副外長則在接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，若美國願意解除重創伊朗經濟的制裁，德黑蘭將考慮在鈾庫存問題上作出讓步。

在伊朗上個月對反政府抗議進行致命鎮壓後，華府威脅對德黑蘭採取軍事行動。最新一輪談判展開之際，美國已經對區域部署一個航空母艦戰鬥群。

阿拉奇6日率領伊方代表團在馬斯開特與美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行間接核談。

伊朗半官方法斯通訊社（Fars news agency）報導，負責經濟事務的副外長甘巴里（Hamid Ghanbari）指出，德黑蘭正尋求與美國達成能為雙方帶來經濟利益的協議，特別是在航空、礦業，以及石油和天然氣等領域。

他表示：「為使協議可行，讓美國也能在具有強勁而且快速經濟回報潛力的領域獲益，這至關重要。」

