英首席捕鼠官就職15周年歷6任首相 政壇動盪中穩定象徵

儘管英國首相數度更迭，英國首席捕鼠官賴瑞仍穩居人氣寶座。(美聯社)

英國唐寧街10號首相官邸的首席捕鼠官賴瑞（Larry）今天就職屆滿15周年，從動物收容中心踏入政壇權力核心的牠，歷經6任首相仍屹立於官邸，儼然成為動盪政壇中穩定的象徵。

英國劍橋大學（Cambridge University）研究人類與動物關係史的教授郝爾（Philip Howell）指出：「賴瑞的支持度一向居高不下，這是首相們難以企及的數字。牠象徵著穩定，這在當前顯得格外重要。」

美聯社報導，這隻灰白相間的虎斑貓曾經是流浪貓，2011年2月15日，被時任首相卡麥隆（David Cameron）從動物收容中心「巴特希貓狗之家」（Battersea Dogs and Cats Home）收養，出任首相官邸的首席捕鼠官。

根據英國政府官網的簡介，牠的工作內容包括「迎接賓客、檢查安全防禦措施，以及測試古董家具的午睡品質」。

賴瑞在唐寧街10號來去自如，常在鏡頭前搶走世界領袖的風采。自由接案攝影師Justin Ng形容賴瑞：「牠是搶鏡頭高手。如果有外國元首到訪，牠總能在兩國領導人會面合影的精確時刻現身。」

賴瑞見識過不少世界領袖，許多貴賓甚至得繞過或跨過牠。據觀察，賴瑞對男性通常不太友善，但牠曾向美國前總統歐巴馬（Barack Obama）示好，也曾讓到訪的烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）露出笑容。

美國總統川普 （Donald Trump）2019年訪英時，賴瑞不僅闖入官方合照，還躲在川普的總統座車「野獸」（The Beast）車底下睡午覺。

關於賴瑞的捕鼠能力媒體報導不一，雖然牠偶爾會被拍到逮到老鼠，但也有過讓鴿子從爪中脫逃的紀錄。Justin Ng說：「與其說牠是戰士，不如說牠是情人。牠非常擅長展現那種若無其事、悠哉悠哉的態度。」

15年來，賴瑞曾和多位首相的寵物 「共事」，包括前首相強生（Boris Johnson）的傑克羅素梗犬迪倫（Dilyn）及蘇納克（Rishi Sunak）的拉布拉多犬諾瓦（Nova），關係有時頗為緊張。

牠與現任首相施凱爾（Keir Starmer）的愛貓喬喬（JoJo）與王子（Prince）保持距離。喬喬與王子待在首相一家人的居住區域，賴瑞則統治著唐寧街10號的辦公區域。

儘管賴瑞已屆18歲或19歲高齡，行動略為遲緩，但牠依然堅守崗位，常在唐寧街10號大門內的暖氣窗台上小憩。

賴瑞是英國「貓咪版」軟實力的象徵，郝爾認為，任何想趕走牠的首相會倒大楣。「一位討厭喵星人的首相，就我來看，不啻是政治自殺」。

郝爾指出，賴瑞不帶黨派色彩的「官方寵物」地位，與美國總統用來軟化形象的寵物犬不同，「牠不分黨派，全憑喜好對待來賓，不會乖乖待在你想要的位置或姿勢拍照。這種不羈的個性，正是英國人喜愛牠的原因」。