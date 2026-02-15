我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

艾普斯坦賣弄與諾貝爾和平獎前主席關係 還提到中國

英國外交部前「首席捕鼠官」帕默斯頓去世 享年12歲

世界新聞網王若馨╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國外交部前「首席捕鼠官」帕默斯頓(Palmerston)12日去世。(美聯社資料照)
英國外交部前「首席捕鼠官」帕默斯頓(Palmerston)12日去世。(美聯社資料照)

英國廣播公司(BBC)報導，英國外交部前「首席捕鼠官」帕默斯頓(Palmerston)12日在百慕達去世，享年12歲。

這隻黑白相間的貓以19世紀外交大臣兼首相帕默斯頓子爵(Viscount Palmerston)命名，於2016年加入外交體系。

百慕達總督莫多克(左)與帕默斯頓。(美聯社資料照)
百慕達總督莫多克(左)與帕默斯頓。(美聯社資料照)

帶頭悼念的是牠昔日對手「首席捕鼠官」賴瑞(Larry)，賴瑞本周迎來任職15周年，已服務過六位首相。

賴瑞的X帳號發文：「再見了，老朋友。」

兩隻貓過去被傳長期不和，在西敏寺共事期間多次公開「打架」而廣為人知。

賴瑞與帕默斯頓。(路透資料照)
賴瑞與帕默斯頓。(路透資料照)

帕默斯頓來自「巴特西貓狗之家」(Battersea Dogs and Cats Home)，在白廳服務四年後，2020年宣布退休，由前外交部高級官員莫多克(Andrew Murdoch)收養並帶到鄉下。

2025年2月，莫多克被任命為英國海外領土百慕達(Bermuda)的新任總督，帕默斯頓也跟著到海外赴任，並擔任「百慕達總督的貓咪關係顧問（半退休）」。

帕默斯頓的X帳號向這位「卓越外交貓」致敬，表示牠已於「2月12日安詳離世」。

貼文說：「Palmy是百慕達總督府團隊的特別成員，也是備受喜愛的家庭一員。牠性情溫和，是極佳的陪伴者，我們將深深懷念牠。」

世報陪您半世紀

退休

上一則

澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內將提供能源與軍事新援助

下一則

美伊2/17第2輪核談判 伊朗外長率團赴日內瓦

延伸閱讀

英首席捕鼠官就職15周年歷6任首相 政壇動盪中穩定象徵

英首席捕鼠官就職15周年歷6任首相 政壇動盪中穩定象徵
英「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

英「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸
波蘭經濟強勁 人均GDP追趕英國 成為歐洲移民新熱點

波蘭經濟強勁 人均GDP追趕英國 成為歐洲移民新熱點
王毅出席慕尼黑會議提台灣 台外交部斥扭曲台灣主權地位

王毅出席慕尼黑會議提台灣 台外交部斥扭曲台灣主權地位

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22
英國廉航Jet2一架飛機2018年7月29日自西班牙馬略卡島帕爾馬機場起飛。(路透)

高空大亂鬥 英國廉航乘客走道互毆 機艙見血緊急改降

2026-02-14 09:21

超人氣

更多 >
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它

不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它
知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」

知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」
「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨