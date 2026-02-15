英國外交部前「首席捕鼠官」帕默斯頓去世 享年12歲

英國外交部前「首席捕鼠官」帕默斯頓(Palmerston)12日去世。(美聯社資料照)

英國廣播公司(BBC)報導，英國外交部前「首席捕鼠官」帕默斯頓(Palmerston)12日在百慕達去世，享年12歲。

這隻黑白相間的貓以19世紀外交大臣兼首相帕默斯頓子爵(Viscount Palmerston)命名，於2016年加入外交體系。

百慕達總督莫多克(左)與帕默斯頓。(美聯社資料照)

帶頭悼念的是牠昔日對手「首席捕鼠官」賴瑞(Larry)，賴瑞本周迎來任職15周年，已服務過六位首相。

賴瑞的X帳號發文：「再見了，老朋友。」

兩隻貓過去被傳長期不和，在西敏寺共事期間多次公開「打架」而廣為人知。

賴瑞與帕默斯頓。(路透資料照)

帕默斯頓來自「巴特西貓狗之家」(Battersea Dogs and Cats Home)，在白廳服務四年後，2020年宣布退休 ，由前外交部高級官員莫多克(Andrew Murdoch)收養並帶到鄉下。

2025年2月，莫多克被任命為英國海外領土百慕達(Bermuda)的新任總督，帕默斯頓也跟著到海外赴任，並擔任「百慕達總督的貓咪關係顧問（半退休）」。

帕默斯頓的X帳號向這位「卓越外交貓」致敬，表示牠已於「2月12日安詳離世」。

貼文說：「Palmy是百慕達總督府團隊的特別成員，也是備受喜愛的家庭一員。牠性情溫和，是極佳的陪伴者，我們將深深懷念牠。」