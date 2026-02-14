20萬人集結德國抗議伊朗政權 流亡王儲盼領導民主轉型

20萬反對伊朗現任政府、期盼政權更替的抗議人士今天在德國慕尼黑舉行示威，長期流亡海外的前伊朗國王之子芮沙．巴勒維(中)現身演講。(歐新社)

今天約有20萬反對伊朗 現任政府、期盼政權更替的抗議人士在德國慕尼黑舉行示威，長期流亡海外的前伊朗國王之子芮沙．巴勒維在歡呼聲中告訴眾人，他希望帶領伊朗邁向民主的未來。

法新社報導，伊朗上月血腥鎮壓國內反政府示威，導致人民對德黑蘭領導階層的憤怒日益增長，同時美國總統川普 （Donald Trump）在中東集結軍艦，他昨天甚至表示伊朗出現政權更迭將是「最理想的情況」。

當芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）在慕尼黑抗議集會上登台，他向熱烈歡呼的現場群眾指出：「我今天來到這裡，是為了確保伊朗轉型，邁向世俗和民主的未來。」

他說：「我將致力成為這場轉型運動的領袖，讓我們有朝一日能把握最後機會，透過民主且透明的選舉程序，決定我們國家的命運。」

美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）也在這場集會發言，他高舉拳頭告訴抗議者：「伊朗人民終將迎來自由。」

加拿大多倫多、美國洛杉磯 今天也預計舉行集會，呼籲國際社會對伊朗政府採取行動。

芮沙．巴勒維稍早也在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表談話，並呼籲川普「幫助」伊朗人民。

他敦促國際社會進行外部「人道干預」，以免伊朗境內有更多無辜生命犧牲。

法新社在慕尼黑訪問到多名示威者，他們譴責國際社會在美國主導下與德黑蘭進行談判，因為他們認為伊朗現行領導者並不具合法性。

現年40歲的抗議人士發紮德（Ali Farzad）說：「你們（美國）正在談判的對象根本無法代表伊朗人民。」