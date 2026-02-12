我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大校園槍擊案兇手 生理男6年前變女性

世界日報50周年 回顧、反省、再向前

曾與艾普斯坦有一面之緣 愛馬仕執行長：他名聲爛透了

中央社巴黎12日綜合外電報導
法國精品品牌愛馬仕執行長杜馬。(路透資料照)
法國精品品牌愛馬仕執行長杜馬。(路透資料照)

法國精品品牌愛馬仕執行長杜馬今天表示，曾在2013年與已故性犯罪富豪艾普斯坦有過一面之緣，艾普斯坦當時在未受邀的情況下，與美國名導伍迪艾倫等賓客一起參觀愛馬仕一處工坊。

法新社報導，杜馬（Axel Dumas）在愛馬仕（Hermes）公布全年財報時表示：「我與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）僅有過一次接觸，是在2013年3月。」

杜馬說，艾普斯坦當時其實並未受邀，而是跟隨伍迪艾倫（Woody Allen）夫婦與其他賓客一同前來。

美國司法部近日公布大量與艾普斯坦有關的調查文件，其中一張照片是3人在巴黎近郊的愛馬仕工坊合影。杜馬說，有人隨手拍下這張即興照片，而艾普斯坦似乎一直珍藏著。

杜馬還說：「他當時的名聲確實糟透了。」

杜馬補充說，在那之後，艾普斯坦曾3度求見他，「但我每次都拒絕」。法新社查閱艾普斯坦檔案中的電子郵件，郵件內容顯示杜馬的助理曾多次以「行程緊湊」等理由予以婉拒。

杜馬說，艾普斯坦在2016年參加一場慈善拍賣會，並在會中標得愛馬仕提供的拍品，即一門工坊課程，「當我們得知得標者是他，我們拒絕履行交易，並以等額款項補償該慈善機構」。

他還透露，艾普斯坦曾連繫愛馬仕，希望愛馬仕為他重新裝潢他的私人飛機，但愛馬仕拒絕了他。

杜馬說：「我無法確切說明我們當時對他的了解有多少，畢竟那已經是13年前的事情，但他當時已是惡名昭彰。」

艾普斯坦 愛馬仕 司法部

上一則

加拿大警方披露校園槍擊案兇手身分 生理男6年前變女性

延伸閱讀

歐巴馬白宮法律顧問與艾普斯坦交情深厚 寫信署名xoxo

歐巴馬白宮法律顧問與艾普斯坦交情深厚 寫信署名xoxo
文件曝川普20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」

文件曝川普20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」
比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」
製片人現淫魔檔案 女星發聲明：正在辦離婚

製片人現淫魔檔案 女星發聲明：正在辦離婚

熱門新聞

加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數

終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數
洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多
最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑