我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

冬奧╱自由式滑雪坡面障礙技巧賽 谷愛凌獲銀牌

高市記者會 談食品消費稅減免、訪美及修憲

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相兼自民黨總裁高市早苗9日在東京自民黨總部召開記者會並發表談話。路透
日本首相兼自民黨總裁高市早苗9日在東京自民黨總部召開記者會並發表談話。路透

日本NHK報導，日本首相高市早苗當地時間9日下午6時以自民黨總裁的身分召開記者會。她談到將盡全力兌現競選承諾，包括食品消費稅減免等財政政策，也談到下月將訪問美國與總統川普會談，及考慮設立國家情報局強化情報職能，並重申希望修憲。

高市表示，這次眾議員選舉實際上是在詢問選民，自民黨和維新會聯合政府是否應被允許推動「負責任的財政政策」，及從根本上加強安全政策等重要政策。她補充說：「民眾給了我們極大鼓勵，用選票告訴我們無論如何都要推行政策改革，自民黨和維新會最終總共獲得352席。」

高市也表示，不能因這場勝利而沾沾自喜，並強調將竭盡全力兌現競選承諾。

高市也提到，執政聯盟在參議院並未占多數，將繼續尋求與積極落實政策的在野黨合作，將傾聽各方聲音並以謙遜且堅定的態度執政。

關於日本預計將推行為期2年的食品消費稅減免，高市說，將邀集支持該制度的在野黨成立跨黨派「國民會議」，在不依賴特別國債的前提下，就時程、財源等展開討論，確保2年所需財源，爭取盡早落實，希望能在夏季之前，於國民會議完成一次中期彙整。

外交方面，高市提到將於下月訪問美國並與川普總統會談，「將就全球問題進行深入討論」。

共同社指出，高市還強調將以日美同盟為基礎，與南韓、澳洲和菲律賓等國加強合作。她也談到對中外交，稱推進戰略互惠關係的方針不變，並強調「將基於國家利益，冷靜並妥善應對」。

高市還表示，她計畫向下屆國會提案，建立「國家情報局」加強情報職能，並建立「外國投資對日委員會」加強對外國在日本投資的安全審查制度。

共同社指出，高市也重申將提前修改3份安全保障相關文件，以及修改憲法的意願。她說，「憲法告訴我們國家的理想形象。我們將繼續推進憲法修正工作」。

日本 川普 高市早苗

上一則

強化國際地位 紐時解讀：高市大勝替實施強硬政見掃除阻礙

下一則

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

延伸閱讀

高市獨大 日本朝野現「一強多弱」新政局

高市獨大 日本朝野現「一強多弱」新政局
日防相小泉：與中對話窗口始終開放

日防相小泉：與中對話窗口始終開放
高市早苗大勝後首度發文 感謝川普力挺 喊「日美同盟潛力無限大」

高市早苗大勝後首度發文 感謝川普力挺 喊「日美同盟潛力無限大」
日本大選自民黨創大勝 中學者：中日關係恐進一步惡化

日本大選自民黨創大勝 中學者：中日關係恐進一步惡化

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好

好市多推切片五花肉被讚爆 華人曝各式料理：快炒燒烤都好
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F
超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP

超級盃／海鷹29：13封王 跑衛沃克三世獲MVP