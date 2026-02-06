我的頻道

高市早苗推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子作風可望助攻大選

中央社東京6日綜合外電報導
日本首相兼自民黨總裁高市早苗。（路透）
日本首位女首相高市早苗推崇英國第一位女首相「鐵娘子」佘契爾夫人，不過比起強調性別，對中國採取強硬立場、確立工作狂形象及善於溝通，才是形塑高市領導風格的主要元素，並有望助她贏得眾議院大選。

法新社報導，64歲的高市早苗的民調聲勢高漲，似乎有望在本月8日的眾議院選舉大勝，獲得更堅實的民意基礎以推動她富有雄心的政策。

一如高市本身的保守派形象，她就任首相後對移民問題表現強硬，也毫不避諱可能激怒中國的議題。

例如高市去年11月的「台灣有事」發言導致日中陷入外交爭端，中國今年初宣布對日本實施軍民兩用物品出口管制，北京並傳出同步收緊稀土對日出口。

這並非高市第一次惹怒中國，她先前擔任經濟安全保障大臣時，就曾直言批評北京及其在亞太地區的軍事擴張行為。

高市向來支持台灣，她去年4月訪台時表示強化台日安全合作「非常重要」。

此外她經常參拜東京的靖國神社，該神社供奉近250萬陣亡將士的亡靈，因合祀第二次世界大戰的甲級戰犯，被其他亞洲國家視為日本過去軍國主義的象徵。

高市大學時曾是重金屬樂團的鼓手，她上月與訪問日本的韓國總統李在明一同演奏K-pop歌曲，將這項音樂才能發揮得淋漓盡致。

她效法自身政治導師、已故前日本首相安倍晉三的作風，一上任就積極拉攏美國總統川普（Donald Trump），不僅大力讚揚對方，也致贈高爾夫球袋與推桿等禮物，並特地以美國牛招待川普。

儘管高市稱佘契爾（Margaret Thatcher）夫人是自己的政治偶像，迄今幾無跡象顯示她打算打性別牌爭取支持。

事實上，高市的性別觀點比本就保守的自民黨更偏右，她反對開放日本夫妻可使用不同姓氏，這項法律規定促使絕大部分已婚女性必須冠夫姓。

高市曾兩度與前眾議員山本拓結婚，兩人第一次結婚時高市冠上夫姓，兩人離婚又再婚後，則由山本拓改姓高市。

雖然高市選前承諾要讓內閣性別比例達到北歐國家的水準，她的18位內閣閣員中僅有兩名女性。

高市支持積極的貨幣寬鬆政策及擴大財政支出，延續「安倍經濟學」的政策，不過若再採取這個路線，可能引發市場震盪。

另一方面，高市過去3個月忙如旋風，兌現她去年10月當選自民黨總裁時的承諾：「我會努力工作、工作、工作、工作再工作」。

她去年11月為了準備國會答詢，曾召集幕僚從凌晨3時起在首相公邸開會，此事引發外界議論後，她透露自己每晚只睡2到4個小時。

