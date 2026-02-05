我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報

紐約吃霸王餐台網紅拒出庭 心理鑑定未完成庭訊延期

台積電熊本二廠升級3奈米 高市早苗：矽島九州復活

中央社5日台北電
台積電董事長魏哲家（左二）5日赴東京拜會日本首相高市早苗（右二），由日本內閣官房長官木原稔（右）及台積電副總經理李俊賢（左）作陪。（歐新社）
台積電董事長魏哲家（左二）5日赴東京拜會日本首相高市早苗（右二），由日本內閣官房長官木原稔（右）及台積電副總經理李俊賢（左）作陪。（歐新社）

台積電將於日本熊本設3奈米先進製程，日本首相高市早苗今晚在社群媒體X發文表示，以台積電進駐為契機加速形成的熊本半導體產業聚落，經濟效益已擴散至整個九州地區，「矽島九州」正在復活。

高市早苗今晚在社群媒體X發文表示，她上午已於官邸會見台積電董事長魏哲家，對方親自說明，台積電決定調整熊本二廠計畫，將原本規劃的成熟製程，升級為最先進的3奈米半導體，並同步增加總投資金額。

高市在貼文中指出，3奈米不僅用於資料中心，也是高市內閣列為戰略領域的AI機器人與自動駕駛所需的世界最先端半導體技術。她強調，過去3奈米等級的最先進工廠集中設於台灣，如今能在日本設廠，對於強化半導體全球供應鏈韌性，以及日本經濟安全保障而言，具有重大意義。

高市表示，高市內閣將打破以往緊縮思維與對未來投資不足的局面，在「負責任的積極財政」理念下，由政府主動向前，提供具高度可預測性的大膽政策支援，官民攜手推動國內「危機管理投資」與「成長投資」。

她直言，AI與半導體是其中的核心戰略領域，而與台積電的合作，正是具代表性的示範案例。

她也轉述，魏哲家高度肯定高市內閣在AI與半導體領域積極支援國內投資的政策方針，以及在生成式AI、自動駕駛、AI機器人等最前沿領域，透過投資促進、需求創造與人才培育所推動的整體戰略。

高市進一步指出，以台積電進駐為契機而加速形成的熊本半導體產業聚落，正是高市內閣提出「地方未來戰略」中「產業群聚」政策的領頭案例。現在，經濟效益已擴散至整個九州地區。「矽島九州」正在復活。

她強調，高市內閣未來將在日本各地戰略性打造類似的「產業聚落」，實現「讓日本列島更加強大、更加富裕」。

高市最後也分享，得知魏哲家讀過她於2021年出版、提及台積電的著作「邁向美麗、強大、成長的國家」，令她感到非常高興。

台積電 日本 AI

上一則

古巴電力系統故障 東部數十萬人無電可用

下一則

科技寡頭批西班牙擬禁青少年用社媒 總理反擊如犬吠

延伸閱讀

年輕人熱愛高市 「早苗活」熱潮推動日本眾院改選加溫

年輕人熱愛高市 「早苗活」熱潮推動日本眾院改選加溫
親會魏哲家 高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米 令人振奮

親會魏哲家 高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米 令人振奮
日媒：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元

日媒：台積電敲定熊本二廠直攻3奈米 投資額暴增至170億美元
高市早苗人氣爆棚 火車頭效應拉抬自民黨選情

高市早苗人氣爆棚 火車頭效應拉抬自民黨選情

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
圖為2025年北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金主愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

2026-01-29 23:20
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜
彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化