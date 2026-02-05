古巴電力系統故障 東部數十萬人無電可用

去年12月，古巴西部發生一次大規模停電，數百萬人無電可用，其中包括擁有170萬人口的首都哈瓦那（Havana）。圖為一名行人沿著沒有照明的街道行走。歐新社

古巴 國營電力公司官員表示，東部地區電網今天發生故障，導致4個省停電，數十萬人無電可用。擁有超過40萬人口的古巴第二大城聖地牙哥市也受這次停電影響。

法新社報導，在美國長達60年的貿易禁運下，古巴電力系統破敗不堪，時常發生停電且修復時間冗長。去年12月，古巴西部發生一次大規模停電，數百萬人無電可用，其中包括擁有170萬人口的首都哈瓦那（Havana）。

雪上加霜的是，美國總統川普（Donald Trump）上月威脅，要切斷委內瑞拉 對古巴高度補貼的石油 供應。

古巴國營的聯合電力公司（Union Electrica de Cuba，UNE）今天在社群平台X發文表示，東部的格蘭瑪省（Granma）、聖地牙哥省（Santiago de Cuba）與關達那摩省（Guantanamo）全面停電，奧爾根省（Holguin）部分地區也受到影響。

該機構表示，由於奧爾根省的一座變電站發生故障，導致電力系統中斷，影響範圍遍佈4省。

自2024年底以來，古巴已發生多次全國性大停電，有些甚至持續數日。

儘管美國1962年對古巴實施貿易禁運，但古巴有8座發電廠是在1980和1990年代建造完成。而在中國的協助之下興建的30座太陽能發電廠，也未能防止停電事件。

美國上月進入委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普威脅要對供應古巴石油的國家徵收關稅。然而，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天警告，石油短缺可能導致古巴發生人道主義災難。